Nymburk v nejistotě. O osudu Ligy mistrů stále není jasno

"Konzultovali jsme všechny možnosti v souvislosti s kalendáři lig jednotlivých čtvrtfinalistů a s mezinárodním kalendářem. K žádnému zásadnímu rozhodnutí jsme však nedospěli," řekl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.

"Nelze totiž předvídat, co bude za pár hodin, natož za několik týdnů. Diskutovanými návrhy se bude zabývat výkonný výbor Ligy mistrů na svém zasedání 30. března a kluby se k tomu vrátí za 14 dní," doplnil Šimeček.

Nymburk, který byl nejlepším týmem základních skupin, v prvním kole play off vyřadil tureckou Bandirmu. Do čtvrtfinále Ligy mistrů postoupil poprvé v historii a má hrát s AEK Atény.

Hankins Nymburk opustil

Z nymburského týmu se poté, co byl ve středu předčasně ukončen ročník české ligové soutěže, rozhodl kvůli zpřísňujícím se opatřením v USA odcestovat domů pivot Zach Hankins. Středočeský klub opustil jako první z cizinců v týmu.

"Nikdo tohle nečekal a je těžké se s tím vyrovnat. Všechny sporty nyní ruší sezony. Samozřejmě je to pro nás o to těžší přijmout, že se nám tolik dařilo a ukazovali jsme i v Lize mistrů, že jsme opravdu dobrý tým, který může uspět. Musíme to ale přijmout a jít dál stejně jako celý svět," řekl Hankins klubovému webu.

"Rozhodl jsem se vrátit, protože už není moc velká šance hrát a naše vláda nás volá, že se máme vrátit domů. A pro mě je důležité moci být se svou rodinou. Když se situace uklidní a začne se znovu hrát, tak se rád vrátím zpět do klubu. Teď nás ale prezident vyzval, že je čas vrátit se domů," reagoval Hankins na výzvu Donalda Trumpa.

Míří domů do Charlevoix v Michiganu. "Tam je to naštěstí zatím dobré. V celém Michiganu je jen pár nakažených a v mém městě nikdo. Je to přeci jen hodně daleko od velkých měst, takže věřím, že to tak zůstane. Když před deseti lety řádila prasečí chřipka, tak se to k nám také nedostalo. Je to docela bezpečné místo pro současnou situaci," doplnil Hankins.

Čeká jej ale náročná cesta. "Teď letím do Londýna a doufám, že let do Ameriky nebude zrušen. Přes New York bych se měl dostat do Michiganu. Hlavní je teď doletět se do Ameriky a pak už se domů nějak dostanu," uvedl Hankins.

Hankins: Byli jsme skvělá parta

Odváží si skvělé vzpomínky na sezonu. "Náš tým byl opravdu skvělá parta. Získal jsem hodně kamarádů. Měl jsem skvělé spoluhráče, skvělého trenéra a celý klub byl skvělý. Myslím, že jsem měl velmi dobrou nováčkovskou sezonu, dosahovali jsme velkých úspěchů, ale je na prd, že to skončilo tak brzy. Ale rozhodně jsem velmi spokojený s tím, jaký tým jsem si vybral na začátek mé kariéry," řekl třiadvacetiletý Hankins, který přišel z celku Xavier Musketeers z NCCA.

Zatím neví, jestli bude v Nymburku pokračovat. "Všechno je možné. Vzhledem k tomu, co se teď ve světě děje, tak je těžké říci, co bude v příští sezoně. Momentálně se těším domů za rodinou a pak budu postupně řešit, co dál. Krok po kroku," dodal Hankins.