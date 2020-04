Basketbalista Balvín zůstal v Bilbau a riskuje tam venčením psa

"Mám velkého psa, tak s ním chodím na procházky ven, protože se potřebuje vyřádit," uvedl Balvín v tiskové zprávě České basketbalové federace. "Snažím se chodit až kolem půlnoci, kdy je město totálně vylidněné. Je to určité porušení zákazu vycházení, ale na rozdíl od dětí, kterým můžete dát Fortnite (populární počítačová hra), aby se zabavily, Charliemu ho dát nemůžu," dodal.

Ve Španělsku si nákaza COVID-19 vyžádala už 110 tisíc nakažených a deset tisíc mrtvých. Hůř je na tom z evropských zemí jen Itálie. "Mimo město, do přírody, se moc nemůže, já se tak zdržuju jen ve své zóně. Města jsou teď uzavřená, jen pokud je to akutní, tak můžete odcestovat do jiného, ale jinak se bez speciálního povolení z města nesmí. A nemělo by se pohybovat ani venku," přidal Balvín.

"Klub nám třeba rozdal stacionární kola, ale musel na to získat speciální povolení, aby pracovníky klubu při rozvozu do různých městských zón policie nepokutovala," uvedl Balvín, který do týmu nováčka španělské ligy přišel loni v létě z Gran Canarie.

Balvín tak kromě nočních vycházek se psem skoro nechodí ven. "Zásah do běžného života je to samozřejmě velký. Musím být jen doma a nemůžu dělat v podstatě nic. Pro mě je to ale o něco jednodušší, že ještě nemám rodinu nebo přítelkyni," poznamenal sedmadvacetiletý pivot.

"Asi to zvládám líp než třeba spoluhráči, kteří mají rodiny v USA a bojí se o ně nebo se doma starají o děti. Třeba kapitánovi Rafovi Martínezovi se nedávno narodilo dítě a pro něj ta současná situace musí být složitá," prohlásil Balvín. Sám o návratu do České republiky neuvažoval, protože by to nebylo praktické a mimo jiné by musel na 14 dní do karantény.

V ní navíc byl se spoluhráči ještě dřív než většina Španělska, protože u jednoho zaměstnance klubu bylo podezření na nákazu. "Po testech se to bohudík nepotvrdilo, zatím tak nikdo z týmu nakažen nebyl," řekl Balvín, který se jako většina sportovců teď připravuje individuálně.

"S naším kondičním trenérem se od pondělí do pátku spojujeme přes Skype, kde nám předcvičuje. Devadesát procent hráčů cvičí s ním. Nejdřív to nebylo povinné, ale klub asi bude chtít, abychom se takto udržovali v kondici všichni. Navíc nás vybavili stacionárními koly," uvedl Balvín.

Český pivot je také přesvědčený, že vedení soutěže udělá všechno pro to, aby se liga navzdory nepříznivým okolnostem dohrála. "Ve hře je totiž dost peněz i prestiž ligy. Je to nejsilnější národní soutěž v Evropě. Byl by to signál i pro ostatní, aby sezonu zrušili, a takové znamení liga nechce dát," prohlásil.