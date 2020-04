Basketbalové Chicago propustilo generálního manažera Formana

Jedna změna střídá druhou. Vedení Chicaga Bulls, v němž působí jediný český basketbalista v NBA Tomáš Satoranský, v pondělí oficiálně propustilo generálního manažera Gara Formana. Je to další ze změn ve vedení klubu v posledních dnech. Kouč Jim Boylen zatím zůstává ve funkci.

V minulém týdnu se stal novým ředitelem pro basketbalové operace bývalý litevský reprezentant Arturas Karnišovas, následně vybral do funkce asistenta generálního manažera J.J. Polka. A dnes po 22 letech v Chicagu skončil Forman.

"Gar neúnavně pracoval pro organizaci Chicago Bulls, nejprve jako skaut a poté v exekutivě," uvedl prezident Jerry Reinsdorf v prohlášení. Forman byl generálním manažerem 11 let. Za tu dobu klub sedmkrát postoupil do play off, v posledních dvou letech už ne.

Změny ve vedení Chicaga přicházejí v závěru nepříliš vydařené sezony. Než byla kvůli koronaviru přerušena, byli Bulls v tabulce Východní konference na jedenáctém místě. Osmadvacetiletý Satoranský přišel do Chicaga loni z Washingtonu a s Bulls podepsal tříletou smlouvu.