Divoké vzpomínky na hvězdu! Rande a sex přímo na hřišti

Bouřlivák, živel, magnet na průšvihy, ale také fenomenální basketbalista. To všechno platí při zmínce o hvězdě jménem Dennis Rodman. V médiích teď o někdejším parťákovi Michaela Jordana z nejúspěšnější éry Chicaga Bulls promluvila jeho tehdejší manželka Carmen Electra. A byly to pořádně žhavé vzpomínky. „Nikdy nezapomenu na divoké rande, kdy jsme měli sex v tréninkovém areálu Bulls," svěřila se herečka pro The Angeles Times.