Dinwiddie vyzval fanoušky, ať mu vyberou příští tým v NBA

Basketbalista Spencer Dinwiddie vyzval fanoušky, ať rozhodnou o jeho příštím působišti v NBA. Věc má ale háček. Nejprve by museli vybrat v crowdfundingové kampani 24,6 milionu dolarů. Sedmadvacetiletý rozehrávač Brooklynu uvedl, že by pak podepsal roční smlouvu s klubem podle jejich výběru za minimální plat. Vedení NBA by mu to však stejně zatrhlo, protože by to nebylo v souladu s kolektivní smlouvou.