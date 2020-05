Zemřel legendární kouč a člen Síně slávy Sutton

Sedm týdnů po přijetí do Naismithovy basketbalové Síně slávy zemřel legendární kouč univerzitních týmů Eddie Sutton. Během kariéry hlavního trenéra, která trvala 36 let, vybojoval více než osm stovek vítězství. Na závěrečný prestižní turnaj ligy NCAA dovedl jako první čtyři různé školy. Dožil se 84 let.