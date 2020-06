Balvína prodloužení smlouvy s Bilbaem potěšila, dohrávka ligy ne

Sedmadvacetiletý pivot přišel do Bilbaa loni po dvou letech v Gran Canarii, se kterou nastoupil i v Evropské lize. Před tím působil v Seville, Bayernu Mnichov, madridském celku Estudiantes a USK Praha. S českou reprezentací si zahrál na loňském mistrovství světa, kde jí pomohl k historickému šestému místu.

V této sezoně španělské ligy si připsal v průměru na zápas 8,6 bodu a se 7,3 doskoku byl čtvrtým nejlepším hráčem soutěže. "Největší roli v prodloužení smlouvy hrál zájem klubu. Trochu v tom také byla pandemie koronaviru. Klub mi udělal dost zajímavou nabídku, budeme hrát Ligu mistrů a také zůstává trenér a většina kádru," uvedl Balvín v tiskové zprávě.

"Kdybych neměl výkony, které ode mě klub chtěl, nenabídl by mi prodloužení smlouvy. Naštěstí jsem svou roli plnil a spokojenost byla oboustranná, takže mi nabídli novou smlouvu. Její podmínky jsou odraz toho, jakou mám za sebou sezonu," řekl Balvín.

Chybí mi zápasový rytmus, říká Balvín

Pro Bilbao začne začne dohrávka španělské ACB ligy za necelé dva týdny zápasem proti Baskonii. "Těším se, protože mi chybí zápasový rytmus. Ale na druhou stranu z toho nejsem nadšený. Přece jen je to trochu hazard s naším zdravím," uvedl Balvín.

Ondřej Balvín zakončuje jednu z úspěšných akcí.

Václav Mudra/ČBF

"Nejde teď ani tak o koronavirus, ale mám na mysli spíš zranění. Přece jen jsme neměli tolik času na přípravu, takže ta šance, že se někdo zraní, je podle mě až moc velká," dodal český reprezentant. Kromě Baskonie narazí s Bilbaem ve skupině také na Tenerife, Málagu, Badalonu a Barcelonu, do semifinále projdou první dva týmy tabulky.

Vzhledem k dlouhé přestávce a velmi omezeným podmínkám na přípravu jsou podle něj vyhlídky všech týmů na úspěch podobné. "Dva měsíce jsme byli všichni doma a trénovali individuálně. Šance všech týmů jsou absolutně vyrovnané," poznamenal Balvín.

"Přece jen ta delší pauza lze poznat, a když to srovnám s předsezónní přípravou, tak tam se v těch zápasech dějí zajímavá překvapení. Takže neřekl bych, že Real Madrid nebo Barcelona jsou vyloženými favority. Šance jsou vyrovnané," zopakoval český reprezenant.

V příští sezoně čeká Balvína s Bilbaem také Liga mistrů, kde může narazit mimo jiné na Nymburk. "V každém případě nejen Nymburk, ale i celá Liga mistrů se rok od roku zlepšuje. Jsou tam lepší soupeři, větší jména. Bude to pro nás hodně zajímavá soutěž a kdyby byl Nymburk třeba v naší skupině, byl by to skvělý bonus," prohlásil pivot.