Pumprlu konec v Nymburce nepřekvapil, postoj klubu chápe

Nymburk ukončil smlouvu s čtyřiatřicetiletým Pumprlou kvůli přestavbě týmu a také kvůli nejistotě kolem rozpočtu s ohledem na výpadek příjmů kvůli pandemii koronaviru. Vedení šestnáctinásobného českého mistra nicméně uvedlo, že až bude o klubových financích jasno, není vyloučen Pumprlův návrat.

"Asi bych neřekl, že jsem to vůbec nečekal. Pakliže ta možnost ve smlouvě je, člověk s tím počítat musí. My si potřebovali dát vědět, jestli smlouva bude platná i na ten poslední rok, a možnost ji nenaplnit jsme měli oboustranně," uvedl Pumprla v rozhovoru pro ČBF.

Přiznal také, že ještě před oznámením výpovědi sám uvažoval o odchodu. "Nakonec jsme to rodinně zavrhli. Možná tomu ale chtěl osud, že to přišlo z druhé strany a já tu volnost se rozhodnout, co dál, teď mám," řekl s tím, že chápe důvody, proč s ním Nymburk ukončil spolupráci.

Co bude s reprezentační kariérou?

"Pokud by Nymburk věděl, že v rozpočtu to místo pro mě není, považoval bych to za hotovou věc, ale podle mých zpráv to tak zatím není. Spíš je tam nejistota, jaká bude situace, což se ale týká i velké spousty týmů nejen v Česku a nejen v basketu. Jistě bych rád nebyl obětí téhle situace, ale holt to tak dopadlo," dodal.

Konec v Nymburce mu zkomplikoval sen obnovit reprezentační kariéru a zabojovat o místo na mistrovství Evropy, které bude Česká republika spolupořádat. Původně se měl Eurobasket uskutečnit příští rok, ale kvůli pandemii koronaviru a přeložení olympijských her byl odložen na září 2022.

"Tajně jsem si myslel, že bych se ještě mohl dostat do slušné formy a pokusit se o návrat do týmu pro EuroBasket v Praze, což by bylo i pěkné zakončení kariéry, pokud by se předtím povedla i sezona v Nymburce," uvedl Pumprla, jenž v reprezentaci skončil po loňském mistrovství světa.

"Po šampionátu v Číně se mi po nároďáku zastesklo, ale tím, že se EuroBasket posunul na rok 2022, se automaticky neposunul konec mé kariéry. Teď nemůžu vědět, kde budu hrát, a jak dlouho," řekl Pumprla s tím, že v případě zajímavé destinace nového angažmá by klidně slevil i z basketbalových nároků.