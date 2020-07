Moc nás mrzelo přerušení Ligy mistrů, netají basketbalový reprezentant Kříž

Jak zasáhla nucená koronavirová pauza do vaší basketbalové kariéry?

Nejde jen o mně, ale i celý nymburský klub a také reprezentaci. Naposledy jsme hráli s Nymburkem v Turecku poslední zápas základní skupiny v Lize mistrů. Hned měl následovat ligový duel v Opavě, ale těsně před ním přišla celostátní opatření a zápasy byly zrušené. Tahle situace nezasáhla jen sportovce, nýbrž celou společnost. Nevěděli jsme, co bude dál. Doufali jsme, že se přerušená sezona znovu rozběhne. Tři týdny jsme se udržovali po fyzické stránce podle toho, jak kdo mohl a co dovolovala tehdejší pravidla, protože byly uzavřené posilovny.

Hráčům Nymburka nebylo ani dopřáno, aby znovu zvedli nad hlavu pohár za vítězství v lize.

Samozřejmě nás to mrzelo, ale mnohem víc nás zarmoutilo, že nemůžeme pokračovat v Lize mistrů. A to proto, že jsme se dostali v soutěži daleko a sezona se na evropské scéně pro nás vyvíjela dobře. Je to určitě škoda, jak to dopadlo. Liga mistrů se bude dohrávat v září finálovým turnajem nejlepších osmi týmů, které tam postoupily. Ale bude to prakticky nová soutěž vzhledem ke změnám na soupiskách celků. Takže do toho zasáhnou i noví hráči, kteří by letos jaře v klubech třeba ještě nebyli.

Když jsme u Ligy mistrů, tak už můžete uvažovat i o nadcházejícím ročníku.

Jediné, co víme před losováním základních skupin, které proběhne 15. července, je fakt, že jsme nasazeni v prvním výkonnostním koši společně s Hapoelem Jeruzalem, Tenerife a AEK Atény. Tyto týmy tedy nemůžeme potkat. Ale i v dalších koších jsou silné kluby, například francouzské Limoges.

Máte už představu o reprezentačních akcích?

V únoru jsme stihli jen zápas v Pardubicích se Dánskem, pak jsme letěli do Litvy. Od té doby nic, až 27. července bychom měli odstartovat první soustředění při letním srazu v Mariánských Lázních. Bude to ještě bez zápasů, které by měly příjít až v listopadu. Bohužel se tak jedná skoro o roční přestávku v zápasovém programu národního týmu.

Promluvilo hodně do reprezentačních plánů i odložení olympijské kvalifikace?

Nezbývá nám, než abychom byli trpěliví. Po tom, co se nám povedlo na světovém šampionátu v Číně, jsme určitě chtěli, aby se kvalifikace hrála v původním termínu letos v létě. Teď vyvstává spousta otazníků. Ale podmínky jsou pro všechny týmy stejné. Prostě si to až za rok rozdáme na turnaji v Kanadě o to, kdo postoupí na olympiádu do Tokia.