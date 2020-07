Hvězda Houstonu Westbrook má před dohrávkou NBA koronavirus

Basketbalista Russell Westbrook má koronavirus a místo přípravy na opětovné rozehrání sezony NBA s Houstonem je v karanténě. Hvězdný hráč Rockets to oznámil na sociálních sítích. Vysvětlila se tak jeho absence v týmu, který o víkendu odletěl k dohrávce ligy na Floridu.

"Před odletem týmu do Orlanda jsem měl pozitivní test na covid-19. Jsem v karanténě, cítím se dobře a těším se, až se zase přidám ke spoluhráčům," napsal jednatřicetiletý rozehrávač, který má zlato z OH i MS a devětkrát byl nominovaný do Utkání hvězd NBA.

S Rockets neodletěl na Floridu ani další hvězdný basketbalista James Harden. Ani v jeho případě klub důvod absence neoznámil, trenér Mike D'Antoni jen uvedl, že předpokládá jeho brzké zapojení do tréninku.

V přípravě bude mužstvu chybět také křídelník Bruno Caboclo, který po příletu do Orlanda podle ESPN porušil karanténu a musí nyní zůstat izolovaný v hotelovém pokoji osm dnů.

Houston je v pořadí Západní konference šestý a má už jistou účast v play off. První zápas v Orlandu odehraje 31. července proti Dallasu.