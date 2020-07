Odejít z Nymburka bylo těžké, přiznal basketbalista Bohačík

"V kariéře se chcete posouvat a mám pocit, že je to další logický krok. A je fajn, že i Nymburk tomu byl nakloněný. Je potřeba podotknout, že v klubu už delší dobu věděli, že si chci vyzkoušet zahraniční angažmá," řekl dnes novinářům Bohačík, kterému vedení středočeského celku umožnilo přestoupit, přestože s ním mělo ještě na dva roky smlouvu.

Bohačík přišel do Nymburku před třemi lety, rychle se vypracoval v klíčového hráče a v české lize s klubem získal dva tituly. V minulém ročníku s ním měl nakročeno k výraznému úspěchu v Lize mistrů, ale před čtvrtfinále byla soutěž přerušena kvůli koronaviru.

"Když jsem teď přemýšlel o Nymburku, tak mi to zní jako klasické klišé, ale já to tak prostě cítím. Než jsem sem přišel, tak jsem se potácel v české lize a Nymburk mě přivedl do evropského basketbalu. Bylo to krásné období umocněné tím, že jsme měli spoustu úspěchů a vyhraných utkání. Moc se mi to opouštět nechtělo," prohlásil Bohačík.

Liga mistrů by se měla dohrávat jednorázovým turnajem pro osm čtvrtfinalistů, ale Bohačík u toho stejně jako další opora pivot Zach Hankins nebude. "Hodně jsem o tom přemýšlel, protože jsme hodně dřeli, abychom se tam dostali. Ale trochu mi odcházení usnadnilo i to, že Final Eight nebude mít moc společného s minulou sezonou," řekl Bohačík.

"Zach je v Izraeli a kdo ví, kde bude v době konání turnaje. Spousta dalších hráčů také v týmu nebude a to samé platí i o soupeřích. Je to velký turnaj, kterého bych se rád zúčastnil, ale citová vazba už tam není taková," přidal český reprezentant, který si zahraniční angažmá vyzkoušel už v sezoně 2014/15 v Leuvenu.

Jaromir Bohacik is going to @sigstrasbourg We wish him good luck. https://t.co/oaHMveDOFX pic.twitter.com/1VNWiC1qxK — ERA Basketball Nymburk (@basketnymburk) July 21, 2020

Na nepovedené působení v Belgii ale Bohačík nevzpomíná rád. "Jak říká reprezentační trenér Ginzburg, tak Leuven se stal ještě předtím, než jsem se narodil, než se mě ujali kluci z Nymburka," prohlásil. "Jsem starší a zkušenější, takže věřím, že to dopadne lépe než v Leuvenu," dodal.

Štrasburk v minulosti hrál Evropskou ligu, nyní působí jako Nymburk v Lize mistrů, ale minulá sezona se mu nepovedla. V Lize mistrů skončil už v základní skupině a na domácí scéně byl desátý. Bohačíka proto přivedl jako lídra v rámci přebudování kádru, který povede teprve třiatřicetiletý trenér Lassu Tuovi.

"Je tam nový trenér, asistent národního týmu Finska, a jak on sám říká, možná nejmladší trenér v Evropě. A všichni víme, že Finsko hraje strašně týmový basketbal," uvedl Bohačík. "Štrasburk nebyl od začátku favoritem, ale líbilo se mi, jak mě oslovili a nastínili, jakým směrem se chtějí ubírat. Pak to bylo snadné rozhodování," dodal.