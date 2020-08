Brooklyn - Sacramento 119:106 Brooklyn a Orlando zkompletovaly postupovou osmičku Východu NBA

Basketbalisté Brooklynu a Orlanda zkompletovali osmičku postupujících týmů z Východní konference do play off NBA. Nets slavili po vítězství 119:106 nad Sacramentem, Orlandu dalo jistotu další zaváhání Washingtonu.

Hráči New Orleans porazili Washington 118:107

Brooklyn dorazil do uzavřeného komplexu u Orlanda pro dohrávku sezony bez dlouhodobě zraněných hvězd Kevina Duranta a Kyrieho Irvinga, postup si přesto vybojoval. "Máme tady partu kluků, kteří si rozumějí. Dokázali jsme se semknout, vyrovnat se s absencemi a vrátili se do hry," řekl rozehrávač Tyler Johnson, který do Nets přišel před restartem sezony po koronavirové pauze.

Orlando sice podlehlo Philadelphii 101:108, ale definitivní jistotu účasti v play off mu dala prohra Washingtonu s New Orleans (107:118). Pelicans i bez odpočívajícího hvězdného nováčka Ziona Williamsona se díky úspěchu nad nejslabším týmem dohrávky sezony udrželi ve hře o play off stejně jako San Antonio po vítězství 119:111 nad Utahem.

Zatímco Milwaukee už obhájilo prvenství ve Východní konferenci, o druhé místo svádějí boj Toronto a Boston a jejich páteční šlágr skončil výhrou Celtics 122:100. Kanadský obhájce titulu utrpěl v "bublině" na Floridě první prohru.

Bostonský Brad Wanamaker (vpravo) uniká před dotírajícím Normanem Powellem z Toronta

Ashley Landis, ČTK/AP

Celtics v první půli dovolili Torontu jen 37 bodů, sami dali 52. Rozdíl se postupně zvýšil až na čtyřicet a kouč Brad Stevens mohl v závěru šetřit opory. Dvouciferných střelců měl Boston sedm v čele s dvacetibodovým Jayelem Brownem, 13 bodů stačilo Fredu VanVleetovi, aby byl nejlepším střelcem Toronta.

Na pátý pokus v Orlandu slavil výhru Memphis a zamotává boj o poslední postupovou příčku v Západní konferenci. Po vítězství 121:92 nad Oklahomou vede před Portlandem o jednu výhru.