Na Jágra jsem neútočil. Ale stojím si za tím, co jsem řekl, tvrdí Satoranský

Čekalo se, že zařadí zpátečku. Ale opak je pravdou a fanouškům basketbalista Tomáš Satoranský připravil pořádný šok. Český hokejový bůh Jaromír Jágr to před pár dny od něj pořádně schytal. Jediný český zástupce v NBA se do legendy zostra opřel kvůli tomu, že dělá reklamu na elektrokola. Tvrzením, že jej Jágr zklamal a že pro něj skončil, způsobil hotový poprask. Teď basketbalista pro Blesk svá tvrzení zopakoval, zdůraznil však, že na Jágra neútočil. „Nechtěl jsem, aby to byla nějaká aféra," prohlásil.

Jágr je pro mnohé fanoušky nedotknutelnou ikonou. To, co dokázal během kariéry, se bude jen těžko překonávat. Kladenský hokejový patriot je pro mnohé také symbolem dříče, který klidně tvrdě maká v noci, aby byl v patřičné formě. A právě v souvislosti s tím spojil svou kritiku Satoranský. „Byl to pro nás největší dříč, a pak dělá reklamu na elektrokola. Je to špatný, prostě pro mě skončil," uvedl před pár dny jediný český zástupce v nejslavnější basketbalové lize světa.

Když dostal nyní šanci vyjádřit se k výrokům, které rozbouřily český sportovní svět, stál si Satoranský za svým. „Rozhodně odmítám, že bych zaútočil na Jaromíra Jágra. Ani bych o tom tématu nezačal mluvit, byl jsem na to dotázán," prohlásil nejprve.

Jeho samotného prý docela pobavilo, jak lidé jeho slova vzali vážně. A on je právě tak myslel, o žádný vtípek nešlo. „Stojím si za tím, co jsem řekl. Pro mě jako pro někoho, kdo viděl v Jaromíru Jágrovi velký vzor, to bylo jen zklamání. On motivuje lidi k pohybu, a udělá reklamu na něco, kde nemusíte makat a můžete si to udělat snadnější. Což on v kariéře nikdy nedělal. Vždycky si přidával a pracoval," zopakoval pro Blesk.

Tvrdí přitom, že se vůbec nevyjadřoval k tomu, jaký že je JJ68 sportovec. „To bych si ani nedovolil. Spíš jsem moc nerozuměl tomu, proč tohle dělá," vysvětloval basketbalista.

Samotný Jaromír Jágr reagoval na vše s úsměvem. Když byl při mlsání kamarádem dotázán na to, zda má vůli, odpověděl s pusou roztaženou od ucha k uchu: "„Nemám. Já mám elektrokolo, ty vole. Já si to vyjedu," smál se hokejista.