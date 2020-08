Basketbalisty Nymburka posílil americký pivot Bragg

Americký pivot Carlton Bragg se stal poslední letní zahraniční posilu basketbalistů Nymburka. Čtyřiadvacetiletý rodák z Clevelandu míří do týmu šestnáctinásobného českého mistra po dovršení studia na univerzitě v Novém Mexiku, kde hrál NCAA za tým Lobos.

Za ně nastoupil naposledy 12. ledna. Pak byl z týmu vyloučen poté, co byl zatčen v noci po utkání s Air Force Falcons kvůli řízení pod vlivem alkoholu či omamných látek a držení méně než jedné unce (28,35 gramu) marihuany.

"Carlton přináší kombinaci energie a dovedností, které jsme pro tuto pozici hledali. Líbí se nám jeho zápal a emoce, které do hry dává, kdykoli je na hřišti. Jeho atletické dispozice sedí do našeho stylu hry a dají nám více možností v útoku i obraně," uvedl trenér Nymburka Oren Amiel v tiskové zprávě.

"Stejně jako u mnoha jiných mladých hráčů, který jsme přivedli, věříme, že má Carlton velký prostor pro zlepšení a další rozvoj. A to je pro nás jednou z priorit," doplnil Amiel na adresu 208 centimetrů vysokého talentovaného hráče.

https://www.facebook.com/BasketballNymburk/posts/3389142407817146

V uplynulé sezoně patřil Bragg do vyloučení z kádru mezi opory Lobos s průměry 12 bodů a 10 doskoků na zápas. Na střední škole Villa Angela-St. Joseph pomohl ke dvěma titulům státu Ohio a platil za jednoho z výrazných talentů svého ročníku.

Měl průměry 21 bodů, osm doskoků a dva bloky a v žebříčku středoškoláků v roce 2015 byl zařazen na 22. místo, když za ním skončilo 18 současných hráčů NBA. Předčil například současného pivota Washingtonu Thomase Bryanta, rozehrávače Denveru Jamala Murrayho či hvězdu Utahu Donovana Mitchella.

Bragg se následně přesunul na univerzitu do Kansasu. Za rok 2017 byl mezi 20 kandidáty NCAA na cenu Karla Malonea pro nejlepšího pivota. Další sezonu vynechal kvůli přestupu do Nového mexika. V Nymburku má nahradit Zacha Hankinse, který po roce odešel do izraelského celku Maccabi Rišon.

Bragg je další akvizicí účastníka Ligy mistrů po rozehrávačích Luku Rupnikovi z Antverp, Jerricku Hardingovi z Weber State z divize I NCAA a křídelníkovi Omaru Prewittovi z Bandirmy. Spolu s Haydenem Daltonem, který přišel loni, má Nymburk v kádru čtyři Američany a jednoho Slovince.

Za incident z poloviny ledna dostal Bragg v červenci u soudu roční podmínku, pokutu 330 dolarů a 24 hodin veřejně prospěšných prací. Jak uvedl deník Albuquerque Journal, policie ho zadržela při kontrole před půl druhou v noci, když jel v autě společně s přítelkyní. Bragg připustil, že měl mezi 21:00 a 22:00 dvě skleničky vína.