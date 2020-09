Basketbalistky KP Brno budou hrát Evropský pohár až od ledna

Odložení skupinové fáze Evropského poháru basketbalistek se týká i KP Brno. "Je to víceméně očekávané řešení. Už jenom to, že by se hrálo bez nebo s omezením diváků by bylo nedůstojné. Musíme věřit, že se situace zlepší a všude bude tradiční kulisa. Navíc máme čas zabudovat nové hráčky do kádru," uvedl trenér KP Dušan Medvecký v tiskové zprávě.

Brňanky narazí ve skupině D na MBA Moskva, polský Gorzów a turecký tým Elazig Özel Idare. "Rozhodnutí chápeme, protože v současné době nemůžeme vycestovat ani na plánovaný přípravný turnaj do maďarského Györu. Nicméně rozpis všech soutěží počítal s původními termíny a nyní hrozí, že s eurocupovým týmem budeme hrát dvakrát za 14 dní pouze se Strakonicemi a Slovankou. Naopak od ledna zase nebude možné termínovou listinu prakticky vůbec dodržet," řekl generální manažer brněnského klubu Richard Foltýn. "Jsme ve spojení jak s guvernérem Asociace ženských basketbalových ligových klubů Danem Kuruczem, tak i se sportovním ředitelem ŽBL Zdeňkem Ringsmuthem a hledáme možnosti jak tuhle situaci pro celý český ženský basketbal co nejlépe vyřešit," dodal.

Na příštím zasedání v říjnu bude FIBA Europe jednat o tom, že by se pohárové soutěže hrály v "bublinách" na jednom místě po vzoru NBA.