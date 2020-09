Voráčková při quadruple double statistiky nesledovala

"Technický zápis jsem vůbec nesledovala, akorát na konci mi trenérka Hejková říkala, že jestli chci jít střídat, tak potřebuji ještě dvě asistence a jeden zisk, takže chtěla, abych to získala. Vlastně jsem střídala jen jednou až úplně na konci," řekla Voráčková webu České basketbalové federace.

Suverénky české ligy, které útočí na 11. titul za sebou, nastoupily jen se sedmi hráčkami. Vedle Američanek Brionny Jonesové a Alyssy Thomasové, které bojují s Connecticutem o finále WNBA, nehrály ani Kateřina Elhotová, María Condeová, Teja Oblaková a Simona Sklenářová. Voráčková strávila na hřišti 36 minutě a 58 sekund. Vytíženější byly jen Tereza Vyoralová a Ivana Dojkičová.

Na statistiky se nesoustředila a vyšlo to

"Nepřemýšlela jsem nad tím, že nás jde do zápasu jen sedm. Nikdo se nechce nikdy vyfaulovat nebo zranit, takže to bereme jako další zápas a neřešíme, že nás hraje zrovna takový či jiný počet hráček. Když by člověk začal přemýšlet nad tím, že se zraní, tak se to spíš může stát," prohlásila Voráčková.

Quadruple double podle ní přišel bez jakéhokoli soustředění na statistiky. "Neměly jsme nařízeno, že mám dostat víc míčů, hrály jsme úplně normálně. Většina košů byla po tom, co jsem si míč doskočila nebo ho získala v obraně. Občas chceme některé hráčky využívat víc kvůli matchupu v obraně, ale není to tak, že by nějaká hráčka měla dát určitý počet bodů," podotkla jedenadvacetiletá česká reprezentantka.

Pauza byla dlouhá, hráčky už se těšily, až to začne

Basketbalistky USK hrály první soutěžní zápas od 26. února, kdy nastoupily v utkání Evropské ligy na hřišti Castors Braine. "Všechny hráčky se moc těšily. Jsme hladové. Je jedno, že vyhrajeme o hodně, pořád je to zápas a chceme hrát co nejlépe a nešetříme se," podotkla Voráčková.

Až do začátku prosince, kdy USK čeká první ze dvou turnajů provizorně pozměněného formátu Evropské ligy s duely proti Fenerbahce, Lyonu a Gdyni, budou Pražanky hrát jen ligové duely. "Je pravda, že nám asi budou chybět těžké zápasy, ale zas o to víc můžeme trénovat a nemusíme se šetřit na náročné cestování. Snažíme se to dohnat v tréninku, i když lepší by bylo samozřejmě Euroligu hrát," řekla rodačka z Českých Budějovic.

Doufá, že do programu nezasáhne současná situace se šířením nemoci covid-19 a s tím spojená opatření či karantény. "Asi všichni víme, že teď situace není moc dobrá. Nebavíme se o tom, co se může stát, a hrajeme. Stejně to nemůžeme ovlivnit, takže nemá moc cenu se tím zabývat," dodala Voráčková.