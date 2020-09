Hruban je v nejlepší pětce Ligy mistrů, Amiel je trenérem sezony

Vojtěch Hruban z Nymburka byl zvolen do nejlepší pětky basketbalové Ligy mistrů. Cenu pro nejlepšího trenéra sezony získal nymburský Oren Amiel. Výsledky vybraných anket vyhlásilo vedení soutěže už v předvečer zahájení závěrečného turnaje v Aténách.

"Je to překvapení, ale pěkné překvapení. Šanci jsem tam asi viděl, ale myslel jsem si, že tam přece jenom bude nějaké známější jméno. Už jsem byl rád, že jsem byl v nominaci, a to, že se tam dostanu, jsem opravdu nečekal," řekl Hruban v nahrávce pro média po příletu do Atén. Je přesvědčen, že k individuálnímu úspěchu mu zásadně pomohly i výkony a výsledky týmu.

V elitní pětce, o jejímž složení rozhodovaly rovným dílem hlasy fanoušků, zástupců médií a trenérů 32 týmů z Ligy mistrů, Hrubana doplnili Marcelinho Huertas a Giorgi Shermadini z Tenerife, Keith Langford z týmu nymburského čtvrtfinálového soupeře AEK Atény a TaShawn Thomas z Hapoelu Jeruzalém. Nejlepším mladým hráčem sezony byl zvolen Carlos Alocen ze Zaragozy.

Vojtěch Hruban (vlevo) a Ondřej Balvín na letišti Václava Havla v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Cena pro trenéra sezony je podle Hrubana ve správných rukou. "Stoprocentně. Žádný jiný kandidát nebyl v tuhle chvíli. Měli jsme nejlepší bilanci z celé Champions League, hráli jsme super basket. Poráželi jsme týmy s mnohonásobně větším rozpočtem, které byly mnohonásobně větší favorit než my na vítězství ve skupině, play off jsme prošli hladce," vypočítal.

Čeští basketbalisté Tomáš Vyoral, Lukáš Palyza, Jaromír Bohačík a Vojtěch Hruban během návštěvy známé automobilky před mistrovstvím světa.

Václav Mudra/ČBF

V pátek bude vyhlášen i nejužitečnější hráč sezony. "Ještě menší šance, než na to dostat se do té první pětky. Tam je jeden obrovský favorit TaShawn Thomas, který měl neuvěřitelnou sezonu a myslím, že to po právu bude patřit jemu," zhodnotil Hruban své vyhlídky na další trofej.