Miami - LA Lakers 96:102 Basketbalisty Lakers dělí poslední vítězství od 17. titulu

James byl nejlepším střelcem zápasu s 28 body, k tomu přidal 12 doskoků a osm asistencí. Znovu tak přiblížil Lakers k první trofeji po deseti letech. Klíčovou tříbodovou střelu proměnil Anthony Davis 40 sekund před koncem, Miami už poté devítibodovou ztrátu nedohnalo.

"Byla to strašně důležitá akce a rozhodující moment utkání," řekl James. "Ve čtvrté části se obvykle rozhoduje o vítězi. Máte 12 minut na to ubránit svůj náskok. V útoku jsme hráli to, co jsme chtěli. Velmi dobře jsme volili akce a střely. Je to o nastavení mysli. Naše práce je soupeře přestřílet nebo mu nedovolit dát víc bodů, než dáme my, což je v podstatě to samé. Takhle to máme v týmu nastavené, jak je rok dlouhý," dodal James, který odehrál 53. zápas ve finále a posunul se v historické tabulce na páté místo.

Během utkání se týmy desetkrát vystřídaly ve vedení. Za tři čtvrtiny měli nejvyšší náskok Lakers, kteří vedli o sedm bodů. Miami dokázalo odskočit maximálně na pět bodů. O vítězi se tak rozhodovalo až v závěru.

Tři minuty před koncem Heat o dva body prohrávali a Jimmy Butler netrefil trojku, čehož z protiútoku využil Kentavious Caldwell-Pope. Po oddechovém čase díky jeho dalším bodům Lakers vedli o sedm bodů, a protože dvoubodová střela Bama Adebaya přišla po časovém limitu, vstupovali do posledních 120 sekund v lepším rozpoložení.

Rondo a Davis rozhodli

Jae Crowder ještě trojkou dokázal manko snížit, jenže pak obranu Miami vyškolil náhradní rozehrávač Rajon Rondo. Ten vzápětí ještě asistoval na přesný tříbodový pokus Anthony Davise, který nasbíral 22 bodů a devět doskoků. Devítibodovou ztrátu za 40 sekund už Heat stáhnout nedokázali.

LeBron James už pošesté v kariéře překonal ve vyřazovacích bojích hranici 500 bodů, 150 doskoků i asistencí. Jediným hráčem, kterému se to povedlo předtím, byl v roce 1987 bostonský Larry Bird.

"Celý rok se nás LeBron snaží hledat v ideálních pozicích, strhává na sebe pozornost svými nájezdy a vyhazuje nám to za trojku. Nikdo ho v tu chvíli nedokáže zastavit. Potřebujete na to celý tým, aby se vám to povedlo, ale pak jsme volní my ostatní, a musíme něco z toho dávat. Což se nám celkem daří," vyzdvihl Markieff Morris přínos hlavní hvězdy Lakers.

"Hrajeme proti zatraceně dobrému týmu, takže pokud chceme vyhrát, musíme hrát takřka perfektně a to se dnes nestalo. Teď už si to nemůžeme dovolit," řekl Butler, kterému těsně unikl triple double. V zápase zaznamenal 22 bodů, 10 doskoků a devět asistencí.

Tyler Herro přidal 21 bodů. Bam Adebayo po zranění krku, kvůli kterému vynechal minulé dva zápasy, odehrál přes 33 minut a připsal si 15 bodů a sedm doskoků.