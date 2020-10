Basketbalisty New Orleans povede Stan van Gundy

Novým trenérem basketbalistů New Orleans v NBA se stane Stan Van Gundy. Podle amerických médií se jednašedesátiletý kouč dohodl s Pelicans na dlouhodobé spolupráci a podepíše čtyřletou smlouvu. Trenérský post byl volný od srpna, kdy dostal vyhazov Alvin Gentry.

Van Gundy už v zámořské lize vedl z pozice hlavního kouče Miami, Orlando, se kterým v roce 2009 postoupil do finále, a naposledy Detroit, v němž skončil po ročníku 2017/18. V NBA má za dvanáct trenérských sezon bilanci 523 vítězství a 384 porážek, osmkrát dovedl své svěřence do play off.