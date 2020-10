Výnosy basketbalové NBA poklesly v minulé sezoně o 10 procent

Podle zprávy, kterou vedení NBA zaslala klubům, představovaly ztráty na vstupném 800 milionů dolarů a o dalších 400 milionů dolarů přišla liga ze sponzoringu a merchandisingu.

K tomu je potřeba podle NBA přičíst negativní dopad, který měla na obchody v Číně kontroverze způsobená nyní již bývalým generálním manažerem Houstonu Darylem Moreyem, jenž na twitteru vyslovil podporu protestujícím v Hongkongu proti pekingské vládě. Liga kvůli odlivu čínských fanoušků, obchodních partnerů a televizních přenosů přišla o 200 milionů dolarů.

Finanční analýza je klíčová pro stanovení ročního platového stropu. Pokud by se s nejnovějšími čísly zacházelo standardně, poklesla by pro příští sezonu maximální částka vydávaná kluby na platy hráčů z očekávaných 109 milionů dolarů na zhruba 90 milionů. Majitelé klubů a hráčská asociace NBPA nicméně údajně jednají o tom, aby se kvůli mimořádné situaci způsobené koronavirovou pandemií způsob výpočtu platového stropu upravil.

Lize hrozí, že se část nebo teoreticky i celá příští sezona odehraje bez diváků. Ze zprávy NBA vyplývá, že by kompletní ročník před prázdnými tribunami znamenal pokles výnosů ve výši 40 procent, tehdy zhruba 4 miliardy dolarů.

Jednou z pozitivních zpráv je to, že kromě sportovního zaznamenala i finanční úspěch dohrávka minulé sezony v uzavřené "bublině" u Orlanda na Floridě. Do komplexu patřícího Disney Worldu se po březnovém přerušení soutěže přesunulo v polovině července 22 z 30 týmů a dohrály tam zbytek základní části i celé play off.

NBA díky tomu vydělala 1,5 miliardy dolarů, o které by přišla v případě předčasného ukončení sezony. Náklady na "bublinu" vyčíslila liga na 190 milionů dolarů.