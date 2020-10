Většina hráčů je proti plánu začít NBA před Vánoci

Většina hráčů basketbalové NBA je proti návrhu začít novou sezonu už před Vánoci. Uvedla to výkonná ředitelka hráčské asociace NBPA Michele Robertsová. Listu The Athletic řekla, že organizace s hráči začne urychleně pracovat na protinávrhu. Podle zámořských médií připadá v úvahu ligový start až 18. ledna, kdy budou Spojené státy americké slavit Den Martina Luthera Kinga.

Návrh vedení NBA, kterým představitelé soutěže v minulých dnech obeslali kluby, počítá se startem ligy 22. prosince a v základní části by každý celek odehrál 72 zápasů místo obvyklých 82. V pátek vyprší termín na uzavření dohody mezi majiteli klubů a hráči, podle Robertsové do té doby rozhodnuto nebude.

"Obdrželi jsme od zainteresovaných stran informace a co nejrychleji zapracujeme na protinávrhu. Rozhodně nemám důvod se domnívat, že v pátek budeme mít rozhodnutí," řekla Robertsová.

Předložený ligový návrh počítá s tím, že po virtuálním draftu 18. listopadu by tréninkové kempy začaly 1. prosince. Pro finalisty předchozího ročníku z Los Angeles Lakers a Miami by to znamenalo jen zhruba měsíc a půl pauzy.

"Od hráčů se očekává, že si za nějaký měsíc zase zabalí věci a budou se hlásit na tréninku. Návrh NBA je založen pouze na předpokládaných ztrátách," konstatovala Robertsová s poukazem na to, že co nejčasnější začátek ligy je motivován zejména finanční stránkou. Jak uvedla televize ESPN, liga utrpěla kvůli koronavirové krizi, která předchozí ročník na několik měsíců přerušila a donutila dohrát v "bublině" v Orlandu, ztráty ve výši 1,5 miliardy dolarů. Výnosy ve srovnání s předchozí sezonou poklesly o deset procent na 8,3 miliardy dolarů.