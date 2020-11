Hráčská asociace NBA souhlasila s začátkem sezony 22. prosince

Hráči původně s plánem NBA začít ještě před Vánoci nesouhlasili a vyhlíželi start sezony spíše až v polovině ledna. Minulý ročník skončil vzhledem ke čtyřměsíčnímu přerušení způsobenému koronavirovou pandemií teprve 11. října.

Nakonec ale zástupci hráčů na návrh klubů kývli a zápasy NBA se tak objeví v tradičně hodně sledovaném a tedy lukrativním vánočním období v televizi. "O dalších detailech se bude jednat a NBPA věří, že obě strany najdou v oněch zbývajících záležitostech týkajících se příští sezony shodu," uvedla unie.

NBA a NBPA se budou muset dohodnout mimo jiné na odložení části hráčských výplat kvůli ztrátám, které liga kvůli koronavirové situaci utrpěla v minulé sezoně a podle všeho utrpí i v dalším ročníku. Obě strany budou pracovat na rozprostření krácení hráčských mezd do několika let, aby basketbalisté neměli tak velkou finanční ztrátu během pouhého jednoho roku. Do dnešního dne také mají obě strany možnost odstoupit od současné kolektivní smlouvy.

Ztráta 1,5 miliardy dolarů

Liga podle televize ESPN v předchozím ročníku utrpěla vzhledem k prázdným tribunám a další absenci příjmů ztráty ve výši zhruba 1,5 miliardy dolarů. Předvánoční start by z krátkodobého a dlouhodobého hlediska mohl znamenat zisk 500 milionů až jednu miliardu dolarů.

Až se obě strany dohodnou na podmínkách zahájení sezony, budou moci kluby začít s případnými výměnami hráčů. Draft je naplánovaný na 18. listopadu a po něm by měl začít trh s volnými hráči. Tréninkové kempy by se měly otevřít 1. prosince. Vzhledem k předvánočnímu začátku by sezona měla skončit před olympijskými hrami v Tokiu, jež budou slavnostně zahájeny 23. července.

Minulá sezona NBA byla kvůli pandemii koronaviru přerušena 11. března a od konce července se dohrávala v "bublině" v uzavřeném komplexu u Orlanda na Floridě. Šampiony se posedmnácté stali Los Angeles Lakers, kteří v šesti zápasech vyhráli finálovou sérii proti Miami.