Basketbalistky před kvalifikací ME v Rize trápí řada absencí

Český tým měl původně oba zápasy proti Dánsku a Itálii odehrát v Praze, kvůli koronaviru však byla utkání přesunuta do Rigy, kde se bude hrát v izolované bublině. A právě nákaza covidem-19 Svitkovi výrazně zkomplikovala nominaci. S nemocí má problémy Hejdová a ohrožuje také start Voráčkové se Šípovou.

"Romana byla opakovaně testovaná pozitivně, takže se k týmu nepřipojí. Je to velká ztráta, protože je to výrazná a dlouholetá opora," řekl Svitek na dnešní videokonferenci. Hráčce Montpellieru navíc poté nevyšel ani test na protilátky, na jehož základě by se podle pravidel FIBA mohla připojit k týmu.

Test na protilátky dnes podstoupí také Voráčková a Šípová z USK Praha. "Dnes jim končí karanténa. Až budeme mít výsledky testu na protilátky, pošleme je FIBA a ta rozhodne, jestli můžou zůstat v nominaci. Zítra je navíc čeká další PCR test," uvedl manažer národního týmu Simon Bytel.

Dostane šanci Reisingerová?

"Je ovšem otázka, jak na tom budou zdravotně, aby mohly hrát na mezinárodní úrovni," řekl Svitek. Zatím také neví, jestli bude moci využít pivotku Julii Reisingerovou z Girony. "Ve španělské lize testují před každým zápasem, takže je pořád naštěstí negativní," uvedl Bytel.

"Po dnešním příletu pojede na odběrové místo, kde podstoupí PCR test. Poté bude v izolaci na hotelu čekat na výsledek," přidal Bytel s tím, že pokud bude vše bez problémů, měla by se Reisingerová zapojit do tréninku s týmem v neděli.

Pokud by Reisingerová z nominace vypadla, byl by to pro Svitka velký problém. Podkošové hráčky Hanušová z Elazigu s Vaughnovou z Fenerbahce se totiž na doporučení klubových lékařů rozhodly sraz vynechat.

"Omluvily se ze zdravotních důvodů, přestože poslední zápas v turecké lize odehrály. Je to trochu zklamání, ale s tím nic nenaděláme," uvedl kouč.

V aktuální nominaci je i s Voráčkovou, Šípovou a Reisingerovou celkem patnáct jmen. Z opor nechybí Kateřina Elhotová z USK, pivotka Renáta Březinová z Hradce Králové a nováčky jsou Natálie Stoupalová z Žabin a Michaela Matušková z Hradce Králové.

Český tým do kvalifikace vstoupil téměř přesně před rokem výhrami 62:52 v Itálii a 60:59 nad Rumunskem. V Rize nastoupí 13. listopadu proti Dánsku, dva dny nato proti Itálii a může si zajistit místo na šampionátu. "Bez ohledu na všechny problémy jdeme do zápasů s tím, že chceme vyhrát," řekl Svitek.

"Víme, o co hrajeme, ale nebude to jednoduché. Dnes už se všude hraje dobrý basketbal, takže nesmíme nic podcenit. Nakonec když jsem vedl Maďarsko, tak jsme v kvalifikaci prohráli jediný zápas a právě se 'silným' Islandem," uvedl Svitek. "Ale je možná dobře, že začínáme proti Dánsku. Mohli bychom se dostat do zápasového rytmu a naladit se na Italky," prohlásil.