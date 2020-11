Česko - Dánsko 84:64 Třetí kvalifikační výhra. Basketbalistky se nadechly v polovině utkání, které pak už měly ve své moci

Po vlažném začátku chytly české basketbalistky slinu a při třetím vystoupení v kvalifikaci ME 2021 porazily Dánsko rozdílem dvaceti bodů (84:64), čímž uhájily svou neporazitelnost ve skupině D. Pokud by reprezentantky v Rize, kam byla kvalifikace přesunuta kvůli koronaviru a hraje se v uzavřené bublině, dokázaly v neděli zdolat také Itálii, zajistí si už předčasně postup na šampionát.

Rozhodující náskok získaly české basketbalistky na přelomu druhé a třetí čtvrtiny, kdy díky výtečnému doskoku a rychlejšímu přechodu do útoku utekly ve skóre dvanáctibodovou šňůrou až ke stavu 53:41.

Než přišel tento trhák, tak se národní tým postrádající spoustu opor a vinou koronaviru i herní praxi, na hřišti trochu hledal a dovolil snaživým Dánkám, aby s ním držely krok. Navíc se po necelé čtvrthodině zranila klíčová pivotka Reisingerová a z preventivních důvodů už se na palubovku nevrátila.

Česká basketbalistka Julia Reisingerová útočí.

Vlastimil Vacek, Právo

Zklidnění přinesla zkušená rozehrávačka Bartáková a moc pomohlo, že kapitánka Kateřina Elhotová byla naprosto neomylná z trojkové vzdálenosti. Proměnila třetinu z dvanácti úspěšných střel. Závěr na české straně při bezpečném vedení už mohla odehrát debutující pětka, z níž se nejvýrazněji prosadily hradecká Matušková s chomutovskou Krejzovou.

Česká basketbalistka Petra Záplatová.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem velmi spokojený s výsledkem, zásadní proměnou prošlo během utkání naše pojetí obrany. V první polovině dostávaly Dánky hodně otevřených střel a dokud byly čerstvé, tak je proměňovaly. Když pak na ně holky ale lepším bráněním duply, hodně se to změnilo," líčil trenér Štefan Svitek.

„Chvíli nám trvalo, než jsme se dostaly do zápasového tempa, ale pak už to bylo docela dobré. Jakmile jsme našly způsob, jak Dánsko nepouštět do snadných pozic k zakončení, už byl zápas v naší režii. Musely jsme v průběhu reagovat na zranění Julči, ale když nám vyšel pick and roll s Renátou Březinovou jednou, tak jsme v tom pokračovaly," hodnotila rozehrávačka Lenka Bartáková.

Kateřina Elhotová měla znovu přesnou ruku a byla nejlepší střelkyní českého týmu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Samozřejmě zamrzí zranění Reisingerové, ale snad to nebude tak zlé a pomůže nám v neděli proti Itálii. Pro Březinovou nebylo snadné vykompenzovat absenci Julky, ale stavěla dobré clony na Dánky," dodal pochvalně Svitek.

Kvalifikace ME 2021 basketbalistek – skupina D v Rize: Česko - Dánsko 84:64 Nejvíce bodů: Kateřina Elhotová 21, Bartáková 17, Adamcová 13, Matušková 12, Krejzová 9 – Jespersenová 18, Heeová 12, Heseldalová 10, Ryderová 6, Zieglerová 5, čtvrtiny 26:23, 20:18, 18:11, 20:12. 18:45, Rumunsko - Itálie.