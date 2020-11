Basketbalový Nymburk se vrátil na vítěznou vlnu

Na překvapivou porážku s USK Praha zareagovali basketbalisté Nymburka v dalším ligovém utkání drtivým vítězstvím na hřišti Hradce Králové 102:52. Pro šestnáctinásobné české šampiony to byla nejvyšší výhra od dubna 2018, kdy deklasovali Kolín rozdílem 54 bodů.

"Chtěli jsme se poučit z prohry na USK a vrátili jsme se k naší nátlakové a rychlé hře. Myslím, že se nám to dařilo dobře. Přeběhali jsme soupeře, postarali jsme se o jejich podkošové hráče a zvládli jsme to tak, jak jsme chtěli," uvedl rozehrávač Jakub Tůma, který dal 14 bodů a byl spolu s Vojtěchem Hrubanem nejlepším střelcem vítězů. Navíc dobře bránil klíčového hradeckého hráče Pedju Stamenkoviče. Double double za 10 bodů a 10 doskoků si připsal Luboš Kovář. Nymburk se vrátil na vítěznou vlnu poté, co na Folimance utrpěl první ligovou porážku po 93 zápasech.

Stejnou bilanci 8-1 jako Nymburk má i Opava, která zvítězila v Děčíně 77:68. Slezany, kteří v poločase prohrávali o šest bodů, dovedl k výhře kapitán Jakub Šiřina 23 body, sedmi doskoky a pěti asistencemi.

Ústí nad Labem po dvou porážkách zdolalo Svitavy 90:88. Těsnou výhru domácím zařídil 22 sekund před koncem dvěma trestnými hody Spencer Svejcar, který byl s 27 body nejlepším střelcem zápasu. Na druhé straně dal 24 bodů Pavel Slezák, který skóroval jen z trojek. Svitavy jich proměnily 17.

"Spencer Svejcar se probudil v druhém poločase. Jestli se nepletu, za první půlku dal dva body a v druhé 25. To nám hodně pomohlo," řekl ústecký kouč Antonín Pištěcký. "Tentokrát jde šťastná koncovka za námi. Vítězství ale nezahojilo rány z předešlých dvou utkání a ani je to neomlouvá," dodal k porážkám s Brnem a Děčínem.

Dvoubodovým rozdílem skončil také zápas v Kolíně, který zvítězil nad Ostravou 74:72. V závěru strhl výhru na stranu domácích kapitán Adam Číž, jenž odehrál celých 40 minut. Hostům nepomohl ani double double Petra Bohačíka za 19 bodů a 12 doskoků.