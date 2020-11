Nejhorší výkon, který tým pod mým vedením sehrál, smutnil po nářezu trenér Ginzburg

Česko má účast na šampionátu jistou jako spolupořadatel a kvalifikaci hraje jen kvůli nasazení při losu ME. Od Belgičanů však národní tým dostal výprask. „Byl to asi nejhorší výkon, který za sedm let pod mým vedením sehrál. I když na tom nejsme fyzicky tak dobře jako Belgie a nepřijeli jsme ani s plnou sestavou, nemůžeme se takhle prezentovat. Soupeř měl v každém aspektu hry převahu," líčil trenér Ronen Ginzburg.

„Výsledek vypadá až hrozivě, ale nebyli jsme prostě schopni Belgičany zastavit v obraně," uznal i Jaromír Bohačík.

„V obraně to hořelo a jak jsme byli všude pozdě, nabízelo to Belgičanům volné střely a oni je lehce proměňovali. Zatímco my si na každý koš děsně nadřeli," dodal další z krajánků Martin Peterka.

Ondřej Balvín utkání s Belgií nedohrál. „Tumba dostal pod košem bodyček, který neustál. Já sledoval doskok a on mě v pádu trefil do nohy. Je to kotník, ale nic mi nekřuplo, nic jsem neslyšel. Prostě to teď jen bolí, takže počkáme, co my na to ráno řekne doktor," líčil 217 centimetrů měřící pivot Balvín.

„Na nedělní zápas Dány se musíme lépe připravit v hlavách a hrát daleko víc fyzicky," má jasno kouč.