Hruban i podeváté za sebou překročil 16 bodů a má rekord LM

"Dnes musím říci, že na 16 bodů jsem potřeboval 15 střel, což je bída a jsem sám se sebou nespokojený. Ta šňůra zápasů s hodně body je díky tomu, že mi spoluhráči věří a připravují mi střely. Je to kombinace toho, že se mi poslední dobou daří a že mi kluci dávají balony. Každý má občas špatný zápas, já dnes, ale přesto jsem měl tolik míčů, že jsem byl schopný se přes tu metu 16 bodů prostřílet," řekl Hruban, jenž se tak zapsal do krátkých dějin soutěže, která má rozehranou pátou sezonu.

"Mým plánem je dávat co nejvíce bodů a vytvořit si na prvním místě střelecké tabulky co největší náskok, abych se nahoře udržel i za pár let, kdy bude Liga mistrů nejlepší evropskou soutěží a budou v ní hrát největší hvězdy. A já tam mezi nimi budu a nikdo mi to nesebere. Samozřejmě to říkám s velkou nadsázkou. Jen to prostě vyplývá z toho, že hrajeme dobře a já mám roli, jakou mám," smál se Hruban.

Nymburk si polepšil na tři výhry ze čtyř zápasů a o potvrzení postupu bude hrát v lednových domácích utkáních s Dijonem a Bursou. "Pořád musíme jednu výhru přidat a věřím, že to zvládneme. Teď už můžeme myslet i na první místo. Samozřejmě to nebude nic lehkého kvůli vysoké prohře v Dijonu, ale můžeme to stáhnout, nebo nám může pomoci Bursa. Nikdo nemá na mysli nic jiného, než že si jdeme pro postup a už to nepustíme," prohlásil Hruban.

Náš styl jim nesedí, říká Hruban

Proti Keravnosu potvrdil Nymburk v obou duelech jasně roli favorita, další dva soupeře ve skupině kyperský celek potrápil daleko více, i když nevyhrál. "Moc jim nesedí náš styl hry. Navíc jim chyběli dva hráči a překvapilo mě, že s námi chtěli hrát rychlý basketbal a presovat. Bylo jasné, že v té malé rotaci sedmi, osmi lidí jim brzo dojdou síly a to se také stalo," podotkl Hruban.

Zprava Vojtěch Hruban z Nymburka a Ahmaad Rorie z Keravnosu

Šváb Nymburk/David Basketbal ERA, ČTK

"Na to, kolik jsme dali bodů a o kolik jsme vyhráli, jsme měli docela špatnou střelbu z dálky. Ve třetí čtvrtce už jsme ale něco trefili, odskočili a bylo hotovo. Oni nemají zas tak špatný tým, ale ve druhé půli byla vidět převaha v síle a energii. Pokud s námi bude chtít každý hrát takto, tak s tím nemám problém, protože to je naše síla, rychlý basketbal," řekl Hruban,.

Pochvaloval si výkon reprezentanta Lukáše Palyzy, který přišel na začátku prosince a po ligových duelech měl možnost se předvést jako posila i v Lize mistrů. "Od Palyho víme, co čekat a to dnes předvedl. Ve chvíli, kdy se nám střelecky nedařilo, ho nechali třikrát volného a třikrát to potrestal. Zápas tím překlopil do stavu, kdy s tím Keravnos nemohl už nic udělat. Takže od něj dobrá premiéra v Lize mistrů. Teď jen počkat, až se vrátí zranění Petr Šafarčík a Jerrick Harding a bude to dobré," dodal Hruban.