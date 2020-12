Basketbalisté Děčína porazili Pardubice, hosty zradily šestky

Severočeši v prvním poločase vedli až o 15 bodů, ale Beksa se vrátila do hry. Ve čtvrté čtvrtině se i ujala vedení, ale 38 sekund před koncem Michal Svoboda místo dalšího obratu proměnil jen jednu šestku a pouze vyrovnal. Další koš už nepadl, a ačkoliv nastavenou pětiminutovku otevřel košem pardubický kapitán a s 21 body nejlepší střelec týmu Kamil Švrdlík, zbytek zápasu patřil domácím Severočechům.

"Měli jsme dva nebo tři pokusy vyhrát v základní hrací době. Samozřejmě s trestnými hody jako dnes je to o to těžší, ale patří to ke hře. Musíte využít výhody, které máte nabídnuté, což jsme nezvládli," konstatoval pardubický kouč Kenneth Scalabroni.

Děčín posledních sedm bodů přidal právě ze šestek. O pozici nejlepších střelců se s 22 body podělili Ondřej Šiška, který přidal 9 asistencí, a náhradník Filip Kroutil.

"Začali jsme výborně a dali jsme Pardubicím za první čtvrtinu 29 bodů. Pak ale přišlo to, že náš útok není tak produktivní a nebudeme soupeře přehrávat každou čtvrtinu. K tomu nám trošku začala haprovat obrana. Ale neskutečnou bojovností a chutí zápas zvládnout jsme vyhráli v prodloužení," řekl trenér Děčína Tomáš Grepl.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 17. kolo: Děčín - Pardubice 89:81 po prodl. (29:16, 42:37, 55:55, 73:73) Nejvíce bodů: Šiška a Kroutil po 22, Kotásek 16 - Švrdlík 21, Slanina 20, Potoček 12.