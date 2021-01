Basketbalisté Kolína v utkání o třetí místo porazili USK

Kolín nedal soupeři šanci, první čtvrtinu vyhrál o 20 bodů a ve zbytku zápasu náskok bez problémů udržoval. "Do utkání jsme vstoupili velice koncentrovaně a v obraně jsme do puntíku plnili to, co jsme chtěli. Díky tomu jsme si vybudovali náskok a od toho se vyvíjelo celé utkání," uvedl v tiskové zprávě trenér domácích Miroslav Sodoma.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 27 body Ondřej Sehnal z USK, který navíc přidal devět asistencí. V dresu Kolína se na vítězství ziskem 23 bodů a sedmi přihrávek podílel Devante Wallace, kapitán Adam Číž přidal 22 bodů a devět asistencí, zatímco Lee Skinner si připsal 18 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 17. kolo: Kolín - USK Praha 93:77 (35:15, 51:37, 75:59) Nejvíce bodů: Wallace 23, Číž 22, Skinner 18 - Sehnal 27, Proleta 13, Mareš 10.