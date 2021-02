Denver - Utah 128:117 Jokič s Denverem ukončili po 11 výhrách sérii Utahu v NBA

Nejdelší vítězná série dosavadního průběhu sezony NBA skončila. Basketbalisté Utahu prohráli po 11 výhrách, a to na palubovce Denveru 117:128. Domácí Nuggets se opírali o srbského pivota Nikolu Jokiče, který si 47 body vyrovnal osobní rekord. V první půli si navíc 33 body stanovil nové poločasové maximum.

Nejdelší vítězná série dosavadního průběhu sezony NBA skončila. Basketbalisté Utahu prohráli po 11 výhrách, a to na palubovce Denveru.

Jazz dostali za úvodní dvě čtvrtiny 79 bodů, sami dali 54. Dařilo se hlavně Jokičovi, který byl zpoza trojky po čtyřech střelách stoprocentní. Nuggets celkem proměnili v první půli 15 ze 17 pokusů z dálky. Po návratu z kabin se hosté přiblížili v závěru třetí části na osm bodů, víc už ne.

Jokič už poslední minutu a tři čtvrtě proseděl na lavičce a zastavil se na 47 bodech a 12 doskocích. "Neměl jsem ponětí, že měl Nikola na kontě tolik (bodů)," přiznal kouč Michael Malone. Spoluhráči totiž Jokiče vybízeli, aby dosáhl padesátky. "Snad budu skórovat vždycky, když to budeme potřebovat. Tohle byl jen jeden zápas. Hlavní je výhra," řekl pětadvacetiletý pivot.

Squad couldn't miss from deep today 🎯



18 3PM

64.3 3PT% (season-high) #MileHighBasketball pic.twitter.com/772VO0Wm2c — Denver Nuggets (@nuggets) February 1, 2021

V dresu poražených Jazz se nejvíc dařilo chorvatskému křídelníkovi Bojanu Bogdanovičovi s 29 body.

Podobně jako Chicago s Tomášem Satoranským v sobotu proti Portlandu ztratil o den později v posledních sekundách vedení i celý zápas Brooklyn. Washington v poslední čtvrtině nasázel Nets 48 bodů a korunoval obrat na 149:146. Dva dny po sobě se tak v NBA stalo to, co za posledních 25 let jen devětkrát: tým, který v posledních deseti sekundách prohrával o minimálně pět bodů, dokázal nakonec zvítězit.

Necelých osm sekund před koncem totiž snížil na 144:146 dalekonosnou trojkou Bradley Beal. Po výhozu Joea Harrise získal míč Garrison Mathews a nahrál za tříbodovou hranici Russellu Westbrookovi. Ten se nemýlil a poslal svůj tým do vedení. Obrat zpečetil Beal dvěma trestnými hody. Celkem měl 37 bodů, Westbrook o čtyři více.

🚨 NEW 3PM CAREER HIGH 🚨



𝐄𝐈𝐆𝐇𝐓 THREE-POINTERS FOR JOEY BUCKETS pic.twitter.com/yg1CRZGjnF — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 1, 2021

Při absenci Jamese Hardena prohru Nets neodvrátil Kevin Durant s 37 body. "Nebyl to od nás dobrý výkon v defenzivě, dovolili jsme jim nastřílet strašně moc bodů," řekl Durant.

Nejlepší tým Východní konference Philadelphia si odvezla vítězství 119:110 z haly Indiany. Minnesota zdolala Cleveland 109:104, přestože se v hostujícím dresu blýskl 25 body a 22 doskoky pivot Andre Drummond.