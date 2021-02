Nymburk je opět ve finále poháru, favorita vyzve poprvé Kolín

Basketbalisté Nymburka vyhráli v semifinále Českého poháru nad Hradcem Králové 103:64 a budou útočit na pátý triumf za sebou a celkově patnáctý. V neděli od 19:00 se v domácí hale ve Sportovním centru, kde se Final 8 koná, utkají s Kolínem. Medvědi porazili Pardubice 86:82 a vybojovali premiérový postup do finále.

"Získat dosud nejcennější medaili po klub je samozřejmě krásný pocit, ale pořád to je semifinále a užijme si to až po odehrání finále. Takový úspěch ale od nás před soutěží nikdo nečekal. V lize jsme byli tipovaní na desátou až dvanáctou pozici, ale já věřím, že to ještě posuneme dál i v NBL," řekl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Nymburk od roku 2003 dominuje českému basketbalu. Od té doby nevyhrál pohár jen v roce 2006, kdy triumfovala Mlékárna Kunín, a v letech 2015 a 2016, kdy se nezúčastnil. V soutěži drží aktuálně šňůru 49 výher.

Královští sokoli proti favoritovi dokázali do sedmé minuty získat náskok 15:9 a drželi krok, i když sekundu před koncem první čtvrtiny otočil skóre Retin Obasohan. V té druhé už Nymburk unikl i na rozdíl 13 bodů, ale Východočechům se ještě podařilo odpovědět.

"Náš nevýrazný start do utkání souvisel s tím, jaké knoflíky musíte zmáčknout, aby se kluci rozjeli a chápali, že musí máknout. Jsem rád, že na druhou půlku jsme už přepnuli," řekl kouč Nymburka Oren Amiel.

Třetí čtvrtinu favorit opanoval, díky třináctibodové šňůře získal vedení 66:44 a skóre už se nedostalo pod dvacetibodový rozdíl. Nejlepším střelcem byl v dresu vítězů Jerrick Harding s 19 body, o bod méně zaznamenal Omar Prewitt.

"Náš plán byl držet se Nymburka co nejdéle, a až když to výrazně odskočilo, chtěl jsem naše opory pošetřit na schůdnější zápas o bronz. Doufám, že jsme i přes ten vyrovnaný první poločas ušetřili dost sil a že to zítra úspěšně dohrajeme," uvedl kouč Hradce Lubomír Peterka.

Kolín ve snaze o dovršení historického úspěchu s výjimkou dvou okamžiků v první třetině držel dlouho vedení, na začátku druhé čtvrtiny až o 11 bodů. Pardubice ale předvedly desetibodovou šňůra mezi 32. a 34. minutou, díky které šly do trháku 68:62.

Východočeši měli náskok i 73:66, ale závěr patřil Kolínu. Hrdinou Středočechů byl Jiří Jelínek, který se na obratu na 76:73 podílel dvěma trojkami a celkem osmi body. Kolín už pak vedení nepustil.

"Kdo nás sleduje, ví, že vždy, když jsme byli v nějaké herní krizi, pokaždé se někdo našel, kdo to pozvedne, a to je výhoda tohoto týmu. A to nás posunulo až sem," řekl Sodoma.

Čtyři hráči si připsali double double. Za vítěze s 20 body nejlepší střelec zápasu Američan Lee Skinner přidal 11 doskoků. Stejně jich měl na kontě i Filip Novotný, který nastřílel 19 bodů. Adam Číž bez střídání zvládl 16 bodů a 10 asistencí. Za poražené si připsal 12 bodů a 10 doskoků Prokop Slanina.

"Je to hodně hořké. Dnes jsme ale neměli koncentraci po celý zápas. Sice jsme se s Kolínem drželi, ale oproti čtvrtfinále jsme z pohledu koncentrace byli úplně jiné družstvo. Když jsme se dostali k obratu, chytil se Kolínu Jelínek," uvedl trenér Pardubic Adam Konvalinka.