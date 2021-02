Basketbalisté Nymburka slaví 15. triumf v Českém poháru, Hradec bere bronz

Nymburk od roku 2003 nevyhrál pohár jen v roce 2006, kdy triumfovala Mlékárna Kunín, a v letech 2015 a 2016, kdy se nezúčastnil. Za dalším triumfem vykročil šestnáctinásobný ligový šampion na rozdíl od sobotního pomalejšího rozjezdu za jednoznačným vítězstvím proti Hradci Králové 103:64 rázně a v 6. minutě vedl 15:3 díky jedenáctibodové šňůře.

Kolín se ve druhé čtvrtině dokázal dostat ze ztráty 13 bodů jen na šest díky trojkám Adama Číže a Filipa Novotného, ale favorit ani chvilkové drama nepovolil. Naznačil to hned také trojkou osmatřicetiletý pivot Petr Benda, který vylepšil svou sbírku 12 ligových titulů o stejný počet pohárových triumfů.

Devítibodová šňůra na přelomu prvního a druhé poločasu poslala Nymburk do sedmnáctibodového náskoku a zbytek zápasu byl jen otázkou výše skóre. Nejlepším střelcem utkání byl s 25 body kapitán suveréna tuzemské scény Vojtěch Hruban, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. Za poražené zaznamenal 20 bodů Adam Číž.

Kapitán Ondřej Peterka z Hradce Králové přebírá pohár za třetí místo z dálkově ovládaného modelu.

David Taneček, ČTK

K hradeckému bronzu přispěl 24 body slovenský pivot Peter Sedmák, stejnou bilanci měl na druhé straně rozehrávač Tomáš Vyoral. Vyrovnaný souboj o třetí místo se odehrával celý zápas. Maximálním rozdílem ve skóre bylo devět bodů, který na začátku druhé čtvrtiny pardubická Beksa získala díky desetibodové šňůře. O vítězství Hradce Králové rozhodl v přetahované 94 sekund před koncem Filip Halada košem, na který už do konce utkání Pardubice nedokázaly zareagovat.

Za vítěze si připsali double double srbský rozehrávač Peda Stamenkovič a srbský křídelní Nemanja Barač. Stamenkovič k 15 bodům přidal 13 asistencí a Barač zaznamenal 12 bodů a 10 doskoků.

"Je to báječné. Podobné pocity jsem měl, když jsme postoupili z první ligy do NBL, kde to bylo ještě možná o něco silnější. Teď jsme zase porazili v derby Pardubice, což je velmi kvalitní a dobře vedený tým, a ta regionální rivalita s ním bude zase větší. Jsem proto hrozně rád, už nám to nikdo nevezme," řekl trenér Hradce Lubomír Peterka.

"Koncovka byla samozřejmě o štěstí, něco jsme tam mohli řešit líp, ale dopadlo to, jak to dopadlo, a já jsem za to rád. Pomohly nám ušetřené síly z předchozího průběhu turnaj. Já to tedy zredukoval na sedm lidí, my ale těžší zápasy v užší rotaci hrát musíme a vyplatilo se. Nakonec se ukázalo, že zranění Barače ze semifinále nebylo tak vážné," dodal Peterka.