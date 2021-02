LA Clippers - Brooklyn 108:112 Brooklyn porazil v NBA i Clippers a ze Západu odjíždí neporažen

Basketbalisté Brooklynu Nets porazili Los Angeles Clippers na jejich hřišti 112:108 a vyhráli i páté utkání NBA během šňůry po západním pobřeží, což se jim povedlo poprvé v klubové historii. V tabulce Východní konference tak po šesté výhře v řadě dotírají na vedoucí Philadelphii, která podlehla Torontu 103:110. Naopak poslední místo celé ligy patří Minnesotě, jež po prohře s New Yorkem 99:103 odvolala kouče Ryana Saunderse. Je to první trenérská změna v této sezoně.

V posledních letech bývalo pravidlem, že týmy ze Západní konference měly navrch nad kluby z Východu. To však neplatí pro současný Brooklyn, který nad celky ze Západu vyhrál už osmkrát v řadě, z toho pětkrát během aktuálního tripu. A to i přes absenci jedné z hvězd Kevina Duranta. Po Golden State, Sacramentu, Phoenixu a Los Angeles Lakers si vyšlápl také na Clippers.

Hlavní zásluhu na tom měl James Harden, který zaznamenal 37 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí. Kyrie Irving přidal 28 bodů a osm asistencí. Clippers táhly jejich opory, Paul George měl 34 bodů, Kawhi Leonard 29 bodů, společně ale udělali osm ztrát, což je více než celý Brooklyn dohromady.

Celkem měli Clippers o deset ztrát míče víc. Jednu z nich předvedli i osm vteřin před koncem, kdy po smazání patnáctibodového manka Leonard útočným faulem zamezil šanci na srovnání skóre. Naopak Harden rozhodl zápas trestnými hody.

"Kdykoli prohrajeme, tak se všichni ptají, co se děje s Nets. Teď máme šest výher v řadě, tak to snad na chvíli svět utiší," řekl Irving. "Stále se teprve učíme spolu hrát, ale tento trip byl opravdu povedený. Hrajeme tvrdě, hrajeme chytře a to na obou stranách hřiště. A stále se zlepšujeme," přidal Harden.

Prvním odvolaným trenérem je Ryan Saunders. Neustál porážku s New Yorkem, která byla už osmou z posledních devíti zápasů. Čtyřiatřicetiletý syn bývalého kouče Minnesoty Flipa Saunderse vedl tým Timberwolves třetí sezonu, během 137 zápasů ale uspěl jen ve 43 z nich.

Proti Knicks se Minnesotě málem povedlo porážku zvrátit. Ve druhé půli pod taktovkou Karla-Anthonyho Townse, který dal 15 ze svých 27 bodů v poslední čtvrtině, smazala manko 21 bodů a ještě 32 vteřin před koncem o bod vedla, pak ale domácí šesti trestnými hody rozhodli.

To basketbalistům New Orleans se povedlo obrat dotáhnout k vítězství. Ve třetí čtvrtině prohrávali s Bostonem o 24 bodů, pak ale Celtics odpadli a Jayson Tatum v poslední vteřině alespoň zachránil prodloužení. Rozjetí Pelikáni ale v nastavené pětiminutovce dobře bránili a dovedli zápas do vítězného konce. Klíčovou trojku dal Brandon Ingram, s 33 body nejlepší střelec zápasu. Zion Williamson přispěl k výhře 28 body.

Sacramento neuspělo posedmé za sebou, když nestačilo na Milwaukee 114:128. Bucks za výhrou táhli Janis Adetokunbo s 38 body a 18 doskoky a Khris Middleton s 32 body. Dokonce podesáté v řadě prohrál Cleveland, a to 101:117 s Oklahomou City.