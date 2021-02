Kouč národního týmu Ginzburg: Musíte se nejdřív dát dohromady jako tým, výsledky jsou ok

S bilancí dvou výher a čtyř porážek zakončili v pondělí čeští basketbalisté kvalifikační boje o mistrovství Evropy, jehož jednu skupinu bude v září 2022 hostit pražská O2 arena. Kouč Ronen Ginzburg by přivítal větší úspěšnost, ale při jistotě účasti na závěrečném turnaji nebyly pro něj výsledky úplně na prvním místě. Byl rád, že na mezinárodní scéně mohli dostat více prostoru i členové širšího kádru.

"Samozřejmě bych preferoval lepší výsledky. Na druhou stranu, dvakrát jsme prohráli s Litvou, když jsme oba zápasy hráli na hřišti soupeře. Navíc ten první zápas jsme hráli skvěle. S Dánskem jsme jednou prohráli, jednou vyhráli. Viděli jsme, že Dánsko není jednoduchý soupeř. S Belgií taky 1-1. To je ok. Pokud by pro nás byla kvalifikace důležitější, více bychom se zajímali o výsledky," řekl Ginzburg.

Úvodní zápas sehráli jeho svěřenci s Dánskem loni v únoru doma v Pardubicích, zbývajících pět ve Vilniusu, který hostil v listopadu a v minulých dnech "bublinu". "Možná jsme mohli přidat ještě jedno vítězství, ale jezdili jsme s rozdílnými soupiskami, přivedli jsme nové hráče a chtěli jsme jim dát příležitost hrát," podotkl Ginzburg.

Při jistotě postupu se snažil zapojit hráče širšího kádru. "Nemůžete na jednom turnaji dát příležitost třeba šesti novým hráčům. Takhle basketbal nefunguje. Musíte je nejdřív dát dohromady jako tým. Proto jsme dali příležitost i Farskému, Bálintovi nebo Kovářovi. Víc jsme se ale soustředili na Sehnala nebo Puršla. Kvalifikaci s námi začal Vít Krejčí a z dalších zápasů ho bohužel vyřadilo zranění," uvedl izraelský kouč, který má od loňského října i české občanství.

Výsledky jsou ok

"Hlavním cílem bylo hrát jako národní tým, hrát dobře a pokračovat na naší cestě. Druhým cílem bylo dát dvěma třem hráčům větší minuty a nechat je poznat level mezinárodního basketbalu. Jsem rád, že se nám to s nimi povedlo. Myslím, že výsledky jsou ok, když přihlédneme k tomu, že další hráči získali důležité zkušenosti," řekl Ginzburg.

Větší prostor dostali i stabilní členové kádru, kteří předloni v září vybojovali šesté místo na mistrovství světa v Číně. "Vyoral dostal více minut a vždycky, když jsme ho potřebovali, zahrál dobře. Peterka a Kříž při plné soupisce jsou pro tým důležití, ale nehrají kolem 25 minut. Myslím, že tohle pro ně bylo důležité. Mičego (Peterka) je výborný hráč. Všechny zápasy odehrál dobře, především v obraně. Jsem rád za jeho přínos," doplnil Ginzburg.

"Kříž v každém zápase udělá maximum pro vítězství. Pokud budeme kompletní, možná bude hrát méně, ale vždy odvede pro tým sto procent. Pro mě je často hrdinou. Třeba nestřílí tolik bodů, ale dělá plno jiných důležitých věcí," konstatoval Ginzburg.

Problémy s defenzivní činností

Nespokojený byl ve většině zápasů s obranou. V defenzivní činnosti obstál jeho tým jen doma proti Dánsku a naposledy s Belgií. "V ostatních zápasech jsem s ní i přes naše limity nebyl spokojený. A v útoku při čtyřech pořádných trénincích za (reprezentační) okno nemůžete mít velká očekávání. Bylo dobré, když jsme hráli rychle. Ne ve všech zápasech jsem byl ale s naším tempem spokojený," podotkl.

Koronavirová krize kvalifikaci poznamenala. Kvůli covidu se dvě kvalifikační okna odehrála v "bublinách" ve Vilniusu a nebylo možné využít všechny hráče. "Třeba Patrika Audu z Japonska, který je pro nás klíčový hráč. A Peterka s Bohačíkem se připojovali ze soutěží, kde kvůli covidu nehráli tolik zápasů, a když už hráli, nedostali tolik minut. To není normální situace a samozřejmě to trochu změnilo naše plány pro kvalifikaci. Museli jsme z toho ale vytěžit maximum," podotkl kouč.

V listopadu zase chyběl z rodinných důvodů kapitán Vojtěch Hruban. "Kdyby se hrály klasicky zápasy doma a venku, tak by bez problémů přijel. Takhle jsme museli dva zápasy hrát bez něj a všichni vidíme, jak je pro nás důležitý. Covid nás přivedl do řady neočekávaných situací, které jsme museli vyřešit," konstatoval Ginzburg.