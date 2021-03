Chicago - Denver 112:118 Chicago nestačilo na Jokiče a Denver, prohrál také Utah

Basketbalisté Chicaga v NBA prohráli doma s Denverem 112:118, když nenašli zbraň zejména na Nikolu Jokiče. Srbský pivot řídil výhru Nuggets 39 body, 14 doskoky a devíti asistencemi. Český reprezentant v dresu Bulls Tomáš Satoranský zaznamenal za 20 minut hry tři body, čtyři doskoky a pět asistencí. Porážku utrpěl také lídr soutěže Utah Jazz, který podlehl New Orleans 124:129. I zůstává jediným týmem s jednociferným počtem proher, kterých má osm.

Chicago nabralo dvoucifernou ztrátu už v první čtvrtině a prohrávalo téměř celý zápas, nejvíce o 15 bodů. V úvodu poslední čtvrtiny se však Bulls povedla devítibodová šňůra a šli do vedení o šest bodů. Na to zareagoval Jokič, který dal v posledních osmi minutách 17 ze svých 39 bodů a dotáhl Denver k vítězství.

"Tohle je výhoda toho, když máte v týmu kandidáta na nejužitečnějšího hráče sezony," řekl trenér Denveru Michael Malone. "Sleduji debaty o tom, kolem jakého hráče by bylo nejlepší stavět ideální tým. A nikdy jsem neslyšel Nikolovo jméno. Takže já ho teď veřejně nominuji. Kdybych si mohl vybrat hráče, tak si znovu vyberu Nikolu a postavím kolem něj tým, jako to teď děláme tady v Denveru," dodal.

Jokičovi sekundovali Jamal Murray s 24 body a Michael Porter Jr. se 17 body a 15 doskoky. Za Chicago dali Zach LaVine 23 bodů a Coby White 20 bodů. Satoranský v první čtvrtině trefil trojku, další tři střely ale neproměnil a přišel o sérii pěti zápasů s dvouciferným počtem bodů.

Utah prohrál podruhé z posledních tří zápasů, když ve třetí čtvrtině v New Orleans zcela vypadl z role. Z šestibodového vedení rázem prohrával o 17 bodů, a i když se ještě snažil vrátit do hry a šňůrou 16:3 snížil v závěru na rozdíl jediného bodu, porážku už neodvrátil. A to i přesto, že měl hned čtyři střelce, kteří se dostali minimálně na 20 bodů. Chorvat Bojan Bogdanovič trefil sedm trojek a dal 31 bodů, Rudy Gobert měl 22 bodů, Donovan Mitchell 21 bodů a Jordan Clarkson 20 bodů.

New Orleans hrající v malé rotaci osmi hráčů táhli Zion Williamson a Brandon Ingram s 26 body, Lonzo Ball přidal 23 bodů, sedm doskoků a osm asistencí.

Uspěly naopak oba nejlepší týmy Východní konference. Philadelphia porazila Indianu 130:114 zejména díky silné lavičce, když Shake Milton a Furkan Korkmaz zaznamenali dohromady 45 bodů. Hvězdný pivot Joel Embiid přidal 24 bodů a 13 doskoků.

Druhý Brooklyn zdolal San Antonio po prodloužení 124:113. Nets sice nezvládli koncovku zápasu, v níž Spurs šňůrou 10:0 v posledních dvou minutách vybojovali prodloužení. Pokračování zápasu zařídil v poslední vteřině Dejounte Murray těžkou střelou, při které se zvedal ze země a musel se otočit. Přesto se dokázal zorientovat. V prodloužení už ale Brooklyn opět dominoval a dovolil soupeři jen pět bodů.

Nets táhl James Harden s 30 body, 15 asistencemi a 14 doskoky. Kyrie Irving přidal 27 bodů a Bruce Brown 23 bodů.

Po triple double sahal i hvězdný Slovinec Luka Dončič, který dovedl Dallas k vítězství 130:124 nad Orlandem zápisem 33 bodů, 10 doskoků a devět asistencí.

Už dvanáctou porážku za sebou utrpěl Houston, který nestačil na Cleveland 90:101. Za vítěze dal Collin Sexton 39 bodů. Jde o nejdelší sérii porážek Houstonu od roku 2001, kdy prohrál 15 zápasů v řadě.

Výsledky NBA: Chicago - Denver 112:118 (za domácí Satoranský 3 body, 4 doskoky, 5 asistencí) Houston - Cleveland 90:101 New Orleans - Utah 129:124 Orlando - Dallas 124:130 Philadelphia - Indiana 130:114 Portland - Charlotte 123:111 San Antonio - Brooklyn 113:124 po prodl.

Východní konference: Atlantická divize: 1. Philadelphia 35 23 12 65,7 2. Brooklyn 36 23 13 63,9 3. New York 35 18 17 51,4 4. Boston 34 17 17 50,0 Toronto 34 17 17 50,0

Centrální divize: 1. Milwaukee 34 21 13 61,8 2. Chicago 33 15 18 45,5 Indiana 33 15 18 45,5 4. Cleveland 35 14 21 40,0 5. Detroit 34 9 25 26,5

Jihovýchodní divize: 1. Miami 34 17 17 50,0 2. Charlotte 34 16 18 47,1 3. Atlanta 34 14 20 41,2 4. Washington 32 13 19 40,6 5. Orlando 35 13 22 37,1

Západní konference: Jihozápadní divize: 1. San Antonio 30 17 13 56,7 2. Dallas 33 17 16 51,5 3. Memphis 30 15 15 50,0 4. New Orleans 34 15 19 44,1 5. Houston 33 11 22 33,3

Severozápadní divize: 1. Utah 35 27 8 77,1 2. Portland 33 19 14 57,6 3. Denver 34 19 15 55,9 4. Oklahoma City 34 14 20 41,2 5. Minnesota 35 7 28 20,0