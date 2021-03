New Orleans - Chicago 124:128 Satoranský přispěl k výhře. Embiid dovedl Philadelphii v souboji lídrů k výhře nad Utahem

Basketbalisté Philadelphie v souboji dvou lídrů konferencí NBA porazili Utah 131:123 po prodloužení. O výhru nad nejlepším týmem soutěže se postaral především pivot Joel Embiid, který nastřílel 40 bodů a přidal 19 doskoků. Obhájci titulu Los Angeles Lakers bez svých hvězd Anthonyho Davise a LeBrona Jamese podlehli Sacramentu 120:123 a klesli v Západní konferenci na třetí místo za Phoenix. Chicago zvítězilo v New Orleans 128:124, Tomáš Satoranský přispěl k výhře dvěma body, čtyřmi asistencemi a dvěma doskoky.

Basketblista Chicaga Bulls Tomáš Satoranský smečuje v utkání s New Orleans Pelicans in New Orleans.

Gerald Herbert, ČTK/AP