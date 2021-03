Brooklyn - New York 117:112 Brooklyn i díky Hardenovu triple doublu ovládl newyorské derby

James Harden z Brooklynu při zápase s New York Knicks.

V derby o New York byl lídrem Knicks s 33 body a 12 doskoky Julius Randle, který v závěru neudržel na uzdě nervy poté, co mu byly 3,2 sekundy před koncem odpískány kroky při pokusu o vyrovnávací trojku. Když pak Harden uzavřel zápas dvěma šestkami, chystal se šestadvacetiletý pivot po skončení duelu situaci vyříkat s rozhodčími a museli jej zadržet spoluhráči. Při odchodu do šaten ještě naštvaně převrhl židli.

"Byl jsem frustrovaný, to je vše. Bojovali jsme a chtěli vyhrát," řekl Randle po zápase městských konkurentů, ve kterém se jeho tým dotáhl na dostřel z osmnáctibodového manka. Rivalitu obou týmů komentoval i Harden, který proti Knicks hrál poprvé od lednového příchodu z Houstonu. "Trošku jsem to dneska ochutnal," konstatoval.

Mistrovští Los Angeles Lakers jasně porazili domácí Golden State 128:97 a James zaznamenal 22 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků. Po dovršení 35 let dosáhl na dvouciferná čísla ve třech statistikách už podesáté, což je rekord.

Lakers stříleli s úspěšností 63 procent a doskakování ovládli v poměru 53:35, jejich nejlepším střelcem byl s 27 body náhradník Montrezl Harrell. Z kádru Warriors snesl přísnější měřítko pouze Stephen Curry, který nastřílel rovněž 27 bodů.

Adetokunbo předvedl triple double ve třetím utkání za sebou. Milwaukee porazilo 133:122 domácí Washington a nejužitečnější hráč předchozích dvou sezon si připsal 31 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí. V poraženém týmu zaznamenal 37 bodů nejlepší ligový střelec Bradley Beal, Russell Westbrook přidal 23 bodů a 17 asistencí.

Dončičových 25 bodů, 10 doskoků a 16 asistencí nepomohlo domácímu Dallasu proti Los Angeles Clippers. Mavericks prohráli 99:109, hosty táhl s 22 body, osmi doskočenými míči a sedmi finálními pasy Kawhi Leonard.