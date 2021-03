V karanténě jsou i basketbalisté Pardubic

Pardubičtí basketbalisté jsou dalším týmem, který během ligové nadstavby vyřadila ze hry koronavirová nákaza. Vedení soutěže odložilo nejbližší tři zápasy Východočechů. Beksa následovala Nymburk, Kolín a Opavu, která by už ale v sobotu měla nastoupit proti USK Praha. To bude také po deseti dnech první duel ve skupině A1, nejbližší další je naplánován až na příští středu (USK - Brno).

Pardubický klub oznámil, že v jeho kádru se objevila britská mutace koronaviru. Celý tým je od začátku tohoto týdne v karanténě a příprava pokračuje pouze on-line. Dnes takto například hráči podle klubového webu absolvovali kruhový trénink.

Ve skupině A2 se s koronavirovou nákazou potýkají ve Svitavách a Děčíně, zpět ve hře už je Hradec Králové.

Kvůli řadě odložených zápasů v nadstavbové fázi vedení soutěže ve středu rozhodlo o prodloužení termínu pro dohrání dlouhodobé části sezony do 17. dubna. Znamená to dvoutýdenní posun a v důsledku toho se také částečně změní formát play off. Čtvrtfinále a semifinále se budou hrát na tři vítězství místo původně stanovených čtyř.