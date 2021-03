Opavští basketbalisté jsou kvůli koronaviru znovu v karanténě

Místo návratu po koronavirové nákaze se basketbalisté Opavy ocitli znovu v karanténě a nenastoupí v sobotu k ligovému utkání proti USK Praha. To měl být přitom jediný víkendový duel nadstavbové skupiny A1, v níž jsou kvůli onemocnění covid-19 aktuálně ze hry i Nymburk, Kolín a Pardubice.

"Při dopoledním testování před sobotním utkáním byl odhalen další nakažený hráč, hygiena nám tak nařídila 14 dnů karantény," uvedl tiskový mluvčí Slezanů Dušan Štěnička na klubovém webu.

Ve skupině A1 se naposledy hrálo 11. března, nejbližší zápas je teď na programu až 24. března (USK - Brno). O tři dny později by se podle aktuálního termínového kalendáře měl do hry vrátit i Nymburk (v Brně), který pak od 30. března do 8. dubna sehraje čtyři zápasy v Lize mistrů.

Ve skupině A2 si aktuálně vybírají nucenou pauzu Svitavy a Děčín. Teprve v tomto týdnu se vrátil do hry Hradec Králové, který v sobotu nastoupí na palubovce Olomoucka a v pondělí v Ústí nad Labem. Kvůli řadě odložených zápasů v nadstavbové fázi vedení soutěže už ve středu rozhodlo o prodloužení termínu pro dohrání dlouhodobé části sezony do 17. dubna.