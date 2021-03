Basketbalisté Nymburka při návratu z karantény porazili Brno

Nymburk poslední zápas odehrál 11. března rovněž proti Brnu, poté však kvůli koronnaviru musel do karantény a ke společnému tréninku se hráči vrátili teprve v pátek.

Dnešní zápas měli přesto hostující Středočeši od začátku pod kontrolou a postupně si vypracovali náskok až 24 bodů. Největší zásluhu měl na čtrnáctém soutěžním vítězství za sebou navrátilec po zranění Vojtěch Hruban, který si připsal 24 bodů.

Zleva Vojtěch Hruban z Nymburka a Moritz Plescher z Bambergu.

Vít Šimánek, ČTK

"My se po pauze moc těšili a bylo to vidět na naší energii," uvedl Hruban v tiskové zprávě. "Chyb tam sice bylo dost, dostávali jsme zbytečné koše, ale hlavní byla energie, se kterou jsme do zápasu šli. Ta nám pomohla vybudovat si v první půli náskok," dodal.

Další duel čeká Nymburk už v úterý, kdy nastoupí proti Bambergu. Utkání se kvůli opatřením v Německu hraje v bosenském Laktaši a pro české šampiony půjde o první ze čtyř utkání Ligy mistrů v devíti dnech.

"Brno je jeden z mála týmů v české lize, které nás dokážou připravit na to, co nás teď čeká v Lize mistrů. Nefunguje to tak, že budeme hrát v české lize na půl plynu a pak zmáčkneme pomyslné tlačítko a půjde nám to dobře i v Lize mistrů," řekl Lukáš Palyza, jenž se na výhře podílel 13 body.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 9. kolo nadstavby: Skupina A1: Brno - Nymburk 82:101 (23:32, 39:55, 68:82) Nejvíce bodů: Farský 17, Blake 13, Husták 12 - Hruban 24, Harding 18, Prewitt 14.

Tabulka: 1. Nymburk 27 26 1 2690:2087 96,3 2. Kolín 26 18 8 2302:2141 69,2 3. Opava 26 18 8 2266:2096 69,2 4. USK Praha 27 16 11 2149:2153 59,3 5. Brno 28 14 14 2291:2262 50,0 6. Pardubice 26 11 15 2104:2182 42,3

Skupina A2: Děčín - Olomoucko 85:66 (25:12, 48:40, 65:54) Nejvíce bodů: Žikla 19, Šiška 14, Boyko 11 - Feštr 22, Pekárek 17, Henry 9.