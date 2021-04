Kapitánce Elhotové přivezlo vítězný pohár autíčko, teď cílí na titul v lize

"Musím říct, že to bylo hezké a vymysleli to dobře. Udělali to v rámci aktuální situace nejlépe, jak mohli. Takovouto předávačku jsem ještě nezažila," řekla s úsměvem Elhotová v rozhovoru pro ČTK.

Aktuální český suverén vyhrál druhou nejprestižnější tuzemskou trofej po šesti letech a absencích kvůli účastem v Evropské lize. Na finálového soupeře narazil už počtvrté v řadě a semifinálové sérii v lize. Fakt, že se oba týmy dobře znaly, hrál v motivaci rovněž roli.

"Už to bylo z hlediska soustředění trochu náročnější, protože všechny zápasy proběhly ve stejné režii, měly podobný průběh i skóre," řekla zkušená reprezentantka poté, co favorit tentokrát porazil tým z Králova Pole o 41 bodů. "Začátek byl sice z naší strany trochu ospalý, ale pak už jsme se do toho dostaly," přiznala.

Finále Českého poháru se mělo v Chomutově odehrát již 5. března, avšak kvůli pozitivnímu testu jedné z brněnských hráček na koronavirus byl odložen. To však Elhotové nevadilo. "Nebylo to nepříjemné. Spíše nám šlo o to, aby se kvůli tomu neprodlužovala sezona a dohrálo se to třeba v nějaké pauze, jako byla třeba teď," přiznala kapitánka USK.

Nyní tak může získat se svým týmem double, již příští týden budou Pražanky usilovat ve finále ŽBL o 15. klubový titul v historii a jedenáctý v řadě. "Mám radost, že jsme tuhle trofej vyhrály, nepřerušily řetězec našich výher a snad bude sezona završená i titulem. To, že bychom mohly vyhrát dvě medaile a pokaždé proti jinému týmu, by bylo hezké," usmála se Elhotová.

Tým Brna s pohárem za druhé místo.

Ondřej Hájek, ČTK

V rozhodující fázi ŽBL se hráčky USK střetnou s Hradcem Králové, který porazil brněnské Žabiny 3:1 na zápasy. "To bude trochu jiné tempo. Musíme vydržet se soustředěním a hrát ještě trošku týmověji. V obraně nám to stále kolikrát skřípe a je třeba si i půjčit více míč v útoku," dodala jednatřicetiletá basketbalistka.