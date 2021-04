Je to obrovský úspěch, řekl o postupu Nymburku z prvního místa Palyza

"Je to obrovský úspěch. Když porovnáme, s jakými týmy jsme měli čest, tak je až neuvěřitelné, že Nymburk dokáže z pozice skromnějšího týmu v Lize mistrů, co se týče rozpočtu, vymačkat maximum a předvádět takové výsledky. Nechat za sebou už v první skupině bronzový Dijon, teď jsme za sebou nechali tři opravdu špičkové celky (Zaragozu, Bamberg a Sassari)," řekl Palyza.

Nymburk se díky čtvrteční domácí výhře nad Zaragozou 98:78 vyhnul před losem vítězům ostatních skupin Hapoelu Holon, Tenerife a Nižnímu Novgorodu. "Když jsem viděl týmy v té nejlepší osmičce, tak už si nevyberete," prohlásil Palyza.

"Štrasburk má spoustu Američanů a do toho klíčovou roli má Jarda Bohačík. Nemyslím si, že by to byl tým, který by nám extra nevyhovoval, ale na druhou stranu hrajou velmi kvalitně. Karsiyaka je v Turecku v play off rok co rok a má tam špičkové individuality. Ti borci tam střílejí dvacet bodů na zápas. Nemám tým, který bych si chtěl vybrat," podotkl jednatřicetiletý reprezentant.

"Bude to hodně o aktuální formě. Může se to povést s papírově nesilnějším týmem, nebo se můžeme hodně divit s někým, o kterým bychom říkali: 'Jo, toho jsme si hodně přáli.' Je to o tom prvním zápasu. Jestli ho vyhrajeme, tak pak už se může stát cokoliv a může to být obrovský úspěch," řekl Palyza s vyhlídkou na finálový turnaj, který se bude konat od 6. do 9. května.

Zleva Jonathan Barreiro ze Zaragozy a Stephen Zimmerman z Nymbrka.

Vít Šimánek, ČTK

"Musíme pro to udělat všechno, prohrát první zápas a balit se domů by bylo hodně nešťastné. Při těch našich výkonech a potenciálu, který možná ještě je obrovský, by mě osobně to hodně mrzelo. Doufám, že k tomu nedojde," přál si Palyza postup mezi nejlepší čtyři celky.

Bude podle něj čas vyprázdnit marodku, na které ještě jako poslední zůstávat rozehrávač Retin Obasohan, a dobře se nachystat. "Pro nás bude strašně důležité zvládnout sérii utkání v české lize, které nás čekají, a zapracovat na detailech ve hře. Na začátek května to nakulminovat tak, aby forma hráčů i týmová chemie byla top, jak nejlíp umíme. Budeme hrát teď dvakrát třikrát týdně, takže můžeme být v dobrém rytmu," uvedl.

Zleva Jonathan Barreiro ze Zaragozy, Martin Kříž z Nymburka a Jacob Wiley ze Zaragozy.

Vít Šimánek, ČTK

Nymburk si zahrál Final Eight už v říjnu v Aténách, kde ve čtvrtfinále podlehl tamnímu AEK. Palyza přišel do týmu až na začátku prosince z Olomoucka. A v Lize mistrů sehrál velkou roli především ve třetím osmifinálovém duelu v minulém týdnu v bosenském Laktaši proti Bambergu, kde řídil obrat 26 body.

Zvýšení konkurence

"Filosofie mého přestupu byla, že tým potřebuje rozšířit a zvýšit konkurenci a trošku rozdělit minuty. Šance pro mě se zapojit do týmu a předvádět dobré výkony byla hned a všechno mělo takový postupný progres. Jsme hrozně rád za ten zápas s Bambergem, tam mi to sedlo poslední čtvrtinu. Byla to třešnička na dortu. Já jsem v Německu hrál a vím, co je Bamberg za značku," řekl Palyza.

Zleva Jakub Tůma z Nymburka a Jonathan Barreiro ze Zaragozy.

Vít Šimánek, ČTK

Využil pak prostor při absencích spoluhráčů a v dalších zápasech nešel pod 10 bodů, v tom posledním jich dal 18.

"Je to kombinace faktorů, že nám vypadli rozehrávači, někteří kluci se posunuli na rozehru, na křídle bylo více místa a více minut. Bylo to takové postupné a nic na sílu. Tým je po taktické stránce i zkušenostmi tak vyspělý a dobře organizovaný. Já i jako nově příchozí hráč v půlce sezony jsem moc dobře věděl, co se po mě chce. Tato skupina byla jedna velká výsledková a basketbalová radost," dodal Palyza.