Minnesota - Chicago 121:117 Chicago si prohrou s poslední Minnesotou zkomplikovalo boj o play off

Basketbalisté Chicaga v NBA nečekaně zaváhali na palubovce Minnesoty a s posledním celkem soutěže prohráli 117:121. Nezabránil tomu ani český reprezentant Tomáš Satoranský, který zaznamenal deset bodů a šest asistencí. Bulls tak nevyužili šanci pojistit si desátou příčku v tabulce Východní konference znamenající poslední postupové místo do předkola play off, když jedenácté Toronto rovněž prohrálo 96:102 v New Yorku. Naopak jim odskočila devátá Indiana výhrou 132:125 nad Memphisem.