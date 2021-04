Miami - Brooklyn 109:107 Brooklyn prohrál v Miami a znovu přišel o Duranta

Basketbalisté Miami porazili v NBA Brooklyn 109:107, vítězství zařídil v poslední vteřině Bam Adebayo. Tým Heat tak drží sedmou příčku ve Východní konferenci a stále má naději na posun do nejlepší šestky znamenající přímý postup do play off. Brooklyn zůstal druhý, ale opět přišel o svou hvězdu Kevina Duranta, který už po čtyřech minutách na palubovce odstoupil s poraněným stehenním svalem.