Tys mi to sežral! Trojan vyzrál na basketbalistu Welsche

Přestože má Welsch dílčí hereckou zkušenost z filmu Zlatý podraz, přiznává, že je za svůj nynější umělecký posun rád. „Tentokrát tu mám dva nebo tři štěky. Nikdy jsem si nemyslel, že je tak těžké říct větu, aby se režisérovi líbila začátkem, koncem nebo intonací. Ale snad to dobře dopadlo," líčí s úsměvem.

Welsch ale přiznává, že na sobě při tvorbě spotu cítil lehkou nejistotu „Vždyť jsem spolupracoval možná s nejlepšími dvěma lidmi ve svém oboru, ale ve finále to možná bylo o to příjemnější a jednodušší," přiznává.

Námět na scénku se přitom zrodil z reálné situace. „Popravdě mám s Ivanem už jisté basketbalové zkušenosti. Část skeče je založená na historce, kdy jsem s ním hrál jeden na jednoho," přibližuje příběh klipu Kolečko. „Když jsme si spolu byli zahrát basket, tak jsem mu prý nějakou takovou chytristiku provedl," přiznává Trojan.

Jiří Welsch v reprezentačním dresu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Oblafnutí Jirky Welsche bylo ale takové filmové, v reálu bych to tak snadné neměl," míní herec. „Ze spojení basketbalu s herectvím vznikl i koncept natočit to v divadle. Šlo to celkem organicky. Myslím, že to dávalo smysl a zapadlo to do sebe," říká Kolečko.

"Projekt Česko dribluje! má ambici oslovit sportovní nadšence všeho věku napříč jednotlivými disciplínami. S trochou nadsázky chceme rok 2022 vyhlásit rokem basketbalu. Připraveno je množství soutěží, a především větších i menších eventů, které si dávají za cíl představit basketbal jako všudypřítomný fenomén a nekončící zábavu. Chceme náš sport ukázat ve všech podobách a variantách, které jsou prakticky nepřeberné," tvrdí marketingový ředitel České basketbalové federace Martin Peterka.

Vojtěch Hruban z Nymburka (uprostřed) v akci během duelu Ligy mistrů proti Sassari.

David Šváb, ČTK

Navíc fanoušci, kteří se zaregistrují na webu kampaně Česko dribluje! dostanou přednostní právo nákupu vstupenek na zápasy pražské skupiny. Už 29. dubna bude po losu jasné, kterých šest mužstev se v pražské O2 areně objeví a lístky se začnou prodávat na podzim letošního roku. „Jasným účastníkem skupiny bude vedle českého výběru také Polsko, které s předstihem avizuje nadšení polských fanoušků a jejich velkou chuť užít si atmosféru turnaje přímo," vysvětluje Peterka.

„Pro celou naší generaci to bude vrchol reprezentační kariéry, pevně věřím, že si tento sportovní sen užijeme s fanoušky v zádech. Těším se i na kampaň, která bude turnaj předcházet, protože basketbal jednoznačně má co nabídnout. Praha se stane jednou z basketbalových metropolí Evropy a my uděláme všechno pro to, aby byl turnaj pravou oslavou sportu," říká kapitán národního týmu Vojtěch Hruban.