Oslabené Fenerbahce bez Veselého prohrálo v EL i podruhé a čelí vyřazení

asketbalisté Fenerbahce Istanbul čelí bez Jana Veselého vyřazení z Evropské ligy. Ve čtvrtfinálové sérii s CSKA Moskva prohráli na jeho hřišti druhý zápas 67:78 a za stavu 0:2 je dělí jediná porážka od konce v soutěži. Třetí duel se koná 28. dubna v Turecku, zda ale do něj zasáhne český pivot, který dosud nehrál kvůli zraněnému kotníku, je nejisté.

Fenerbahce po úvodní středeční porážce 76:92 nepomohlo tentokrát ani 27 bodů Marka Guduriče. Vedle zraněného Veselého se navíc hosté museli vypořádat kvůli pozitivním testům na koronavirus s absencí několika dalších hráčů. Ze stejného důvodu chyběl i trenér Igor Kokoškov. Naopak ruský velkoklub, který mohl využít i podpory fanoušků v hledišti, těžil z precizní obrany a výkonu Daniela Hacketta, který ke 14 bodům přidal devět asistencí.

"Věděli jsme, že to bude těžký zápas, těžší než ten předchozí. Zpočátku jsme nebyli po mentální stránce připravení na soupeřovu houževnatost. Ve druhé části jsme se ale více soustředili na defenzivu a to se nám podařilo. V útoku jsme však nevolili správná rozhodnutí. Stav je sice 0:2, nicméně věříme, že se stále může rozhodnout v pěti zápasech," řekl pro eurohoops.net asistent trenéra Fenerbahce Can Erdem. Žádný tým v historii soutěže však dosud čtvrtfinálové manko 0:2 neotočil.