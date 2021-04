Miami - Chicago 102:110 Satoranský pomohl Bulls k další výhře, naděje na play off stále žije

Bulls s Miami oba dosavadní duely prohráli, naposledy jen o 48 hodin dříve. Tentokrát i bez své hvězdy Zacha LaVinea zmobilizovali síly a soupeře udolali, přestože většinu zápasu těsně prohrávali.V poslední čtvrtině ale nejprve Satoranský třemi asistencemi v řadě nastartoval spoluhráče a ti v posledních osmi minutách přehráli Heat o 15 bodů.

Satoranský odehrál z lavičky 18 minut a čtyři z šesti bodů dal z trestných hodů. K šesti finálním přihrávkám přidal čtyři doskoky, zisk a blok. Nikola Vučevič nastřílel 24 bodů, další z nedávných posil Daniel Theis přidal 23. Domácím nepomohlo ani 33 bodů Jimmyho Butlera.

"Boj o desátou příčku je vyrovnaný, ale my se musíme soustředit jen na sebe, abychom do každého zápasu šli s mentalitou, že se hraje o všechno. Buď vyhrajeme, nebo bude konec sezony," řekl Vučevič.

Chicagu pomohlo v boji o desátou příčku San Antonio, které po velkém boji ukončilo osmizápasovou vítěznou šňůru Washingtonu. Oba týmy se jednatřicetkrát vystřídaly ve vedení a dvacetkrát bylo vyrovnáno.

V úvodu poslední čtvrtiny sice Wizards odskočili na rozdíl devíti bodů, ale Spurs se nezlomili a 22 sekund před koncem byli blízko výhře po koši DeMara DeRozana, jenže Bradley Beal ještě vyrovnal. V prodloužení dal tahoun Wizards osm bodů, ale byl příliš osamocený. Beal zaznamenal celkem 45 bodů, DeRozan 37 bodů a 10 asistencí.

"Dnes to nebylo zrovna utkání, na kterém by se dala vyučovat obrana. My nezastavili je a oni nezastavili nás. Nakonec jsme ale více bodů dali my," konstatoval trenér San Antonia Gregg Popovich. "Bylo to utkání, ve kterém si nikdo nezasloužil prohrát," reagoval jeho protějšek Scott Brooks.

O vítěznou sérii přišel také New York, který prohrál 110:118 s Phoenixem. Knicks zažili porážku po devíti výhrách. O triumf Suns se postaral hlavně Devin Booker, autor 33 bodů.

Phoenix se přiblížil na rozdíl jediného vítězství k první příčce celé soutěže, jelikož vedoucí Utah překvapivě prohrál s předposlední Minnesotou 104:105 košem D'Angela Russella čtyři sekundy před koncem. Russell k triumfu Timberwoles přispěl 27 body a 12 asistencemi.

K Utahu se mohli přiblížit také Los Angeles Clippers, ale ti prohráli 103:120 s New Orleans a zůstali o dvě prohry pozadu. Při absenci hvězdy Kawhiho Leonarda se nedařilo druhé klíčové postavě Clippers Paulu Georgeovi, který dal jen devět bodů.

Výsledky NBA: Miami - Chicago 102:110 (za hosty Satoranský 6 bodů, 6 asistencí, 4 doskoky) Denver - Memphis 120:96 Detroit - Atlanta 100:86 Minnesota - Utah 105:104 New Orleans - LA Clippers 120:103 New York - Phoenix 110:118 Orlando - LA Lakers 103:114 Philadelphia - Oklahoma City 121:90 Sacramento - Dallas 113:106 Toronto - Cleveland 112:96 Washington - San Antonio 143:146 po prodl.