Skandál v české lize! Hráč pěstí zaútočil na soupeře, teď čelí rasistickým urážkám

To se jen tak nevidí. Zápasy play off bývají často vyhecované, ať už se jedná o jakýkoliv sport. Emoce s hráči cloumají, ale jako správní profesionálové by si s nimi měli umět poradit. Neskutečný zkrat předvedl ve čtvrtfinále basketbalové NBL mezi Kolínem a Pardubicemi hostující Thomas Dunans. Někteří fanoušci mluví o precedensu s napadením Ondřeje Kúdely Glenem Kamarou.

Po první čtvrtině hostující Pardubice vedly 26:24. Ke konci první půle však Kolínští překlopili skóre na svoji stranu a zřejmě to bylo příčinou zkratového jednání Thomase Dunanse, který dal pěstí domácímu Davidu Pekárkovi.

Incidentu předcházela clona Pekárka, po které se Dunans svalil na zem a trvalo mu, než se zase postavil na nohy. „Postavil jsem clonu na hráče a neúmyslně jsem ho asi trefil, ale určitě to nebylo nic nesportovního," řekl po zápase Pekárek. Že se nejednalo o faul potvrdili nejen rozhodčí, ale i komentátoři utkání.

Dunans to zřejmě viděl jinak a v přerušené hře nakráčel k Pekárkovi a napálil mu pěstí do obličeje. „Byl jsem v šoku, vůbec jsem nečekal, že by se něco takového mohlo stát," uvedl dvacetitříbodový Pekárek.

Americký univerzál byl diskvalifikován, stejně jako domácí kapitán Adam Číž, který se neudržel a po incidentu opustil lavičku a vstoupil do hřiště. Dunans se k situaci později vyjádřil na svém Instagramu. "Dal mi loktem do pusy," uvedl. Sdílel také některé drsné rasistické urážky, které po svém útoku obdržel.

"Doufám, že tvoje rodina zemře. Jsi černá retardovaná opice," zněla jedna ze zpráv adresovaných Dunansovi. Táhni zpátky, odkud si přišel," zní další.

Situaci okomentoval krátce po utkání sportovní ředitel BK JIP Pardubice Radek Nečas. „Neviděl jsem začátek, kdy došlo ke kontaktu ze strany Pekárka. Nevíme, co za verdikt bude následovat, ale musíme s ním souhlasit," uvedl.

Klub v úterý vydal oficiální prohlášení, ve kterém se distancuje od jakéhokoli nesportovního chování a Pekárkovi i celému kolínskému klubu se omluvil. Situaci nyní bude řešit podle interního disciplinárního řádu.

Dle komentátorů by si pardubický legionář neměl zahrát až do konce sezony. Stejně to vidí i fanoušci Geosanu Kolín. „Bojím se, aby Pekárek nestihl při té cloně nějakou poznámku k Dunansovi a ve finále Dunans nehrál hned příští zápas jako by se nechumelilo," uvedl jeden z fanoušků, který narážel na precedens fotbalového Kamary.

I příznivci Pardubic však uznávají, že zákrok už byl přes čáru a že konečná prohra 95:103 byla oprávněná. „Karma, Dunans se ukázal," uvedl jeden z nich. „No, jsme slavní..., ale asi o to nestojíme," komentoval situaci, která zajisté nechvalně pardubický tým zviditelní, další z fanoušků.