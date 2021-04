Basketbalisté Nymburka a Kolína jsou po třech výhrách v semifinále play off

Basketbalisté Nymburka a Kolína postoupili v nejkratším možném termínu do semifinále ligového play off. Vítěz základní části Nymburk v třetím čtvrtfinálovém duelu zvítězil 93:69 v Ústí nad Labem, Kolín přidal třetí bod díky výhře 81:79 v dramatickém derby na palubovce Pardubic.

Souboj v Pardubicích nabídl několik obratů a rozhodoval se v posledních sekundách. Hosté z Kolína sice vyhráli první poločas 39:24 a ve třetí čtvrtině se dostali až do vedení o 16 bodů, domácí ale manko smazali a do čtvrté části se šlo za vyrovnaného stavu 56:56.

Pardubice, jimž chyběl distancovaný Thomas Dunans, který v pondělním duelu napadl kolínského Davida Pekárka, pokračovaly v poslední čtvrtině v tlaku. Pět minut před sirénou se dostaly do devítibodového vedení 70:61 a měly dobrou šanci na prodloužení série. Kolín si ale výhru vzít nenechal: za dvě minuty vyrovnal, a i když poté ještě jednou přišel o několikabodový náskok, deset sekund před koncem Jakub Petráš rozhodl.

Favorizovaný Nymburk měl v Ústí pomalejší rozjezd. První čtvrtinu prohrál 23:25, ve druhé části ale skóre otočil a dokráčel k jednoznačnému vítězství o 24 bodů. Oproti předchozím dvěma zápasům série přitom oba celky nastoupily bez svých pivotů: Slunetě chyběl Gligorie Rakočevič, Nymburku zase Stephen Zimmerman.

"Ústí hrálo dobře, prověřilo nás, což je pro nás dobře. Byl to dobrý zápas. Pak jsme ale ve druhé půli zvýšili agresivitu a dostali jsme se do vedení. Celkově to byl dobrý basketbal od obou týmů," uvedl kouč šestnáctinásobných ligových mistrů Oren Amiel.

Třetí zápasy ve zbylých dvou sériích se hrají v sobotu. Opava může zpečetit postup v Hradci Králové, souboj mezi USK Praha a Brnem je na zápasy vyrovnaný 1:1.