Indiana - Washington 132:133 PP Westbrook vyrovnal rekord NBA a s Bealem dotáhl Wizards k další výhře

Basketbalista Russell Westbrook zaznamenal 181. triple double v kariéře v NBA a vyrovnal ligový rekord, který od 70. let držel Oscar Robertson. Navíc s 33 body, 19 doskoky a 15 asistencemi výrazně pomohl Washingtonu k velmi důležitému vítězství 133:132 po prodloužení na palubovce Indiany, kterou Wizards přeskočili v tabulce. Druhým hrdinou hostů byl Bradley Beal, který popáté v kariéře pokořil hranici 50 bodů.

Washington se díky výhře dostal na deváté místo ve Východní konferenci. Indiana je nyní na poslední postupové pozici do předkola play off s náskokem tří výher na jedenácté Chicago s Tomášem Satoranským. Oběma týmům zbývá sehrát pět zápasů.

Westbrook na tři dvouciferná čísla ve statistikách dosáhl po 35. v sezoně. Pouze v ročníku 2016/17 to zvládl častěji (42) a tehdy dokonce zaznamenal triple double i v celosezonních průměrech. V poslední době nabral velkou formu a z uplynulých osmi zápasů mu triple double utekl jen jednou o jedinou asistenci. V sobotu se navíc stal prvním hráčem v historii, který si připsal alespoň 15 doskoků a 15 asistencí ve dvou zápasech po sobě.

"Miluju Russellovo odhodlání, jeho bojovného ducha. Opravdu nám pomohl udělat z nás lepší tým. Doskakuje, přihrává, umí zakončovat klíčové střely, prostě dělá velké věci," řekl trenér Washingtonu Scott Brooks. Westbrook s Bealem táhli Wizards celý zápas a zbytek týmu přestříleli 83:50.

Také Indiana se opírala o dvě hvězdy. Caris LeVert měl 35 bodů, 14 doskoků a 8 asistencí a Domantas Sabonis také zapsal triple double za 30 bodů, 13 doskoků a 13 asistencí. Právě LeVert nájezdem 13 sekund před koncem srovnal skóre a poslal zápas do prodloužení. V něm Pacers vedli o čtyři body, ale koncovka patřila Westbrookovi. Nejprve nahrál na trojku Davisi Bertansovi a pak sám čtyřmi body završil vítězství Washingtonu. V poslední sekundě při snaze o vítěznou střelu byl faulován a proměnil oba trestné hody. Následně navíc zblokoval LeVerta při pokusu ještě strhnout výhru zpět na stranu Pacers.

Velký střelecký den měl opět Stephen Curry, který 49 body předvedl svůj třetí nejlepší výkon sezony a 11 trojkami vyrovnal své maximum v ročníku. Golden State díky němu jasně porazilo Oklahomu 136:97. To vše navíc Curry stihl jen za 29 minut na hřišti, protože celou poslední čtvrtinu odpočíval. Posedmé v sezoně dal alespoň 10 trojek a překonal vlastní rekord ze sezony 2018/19, kdy odehrál šest takových zápasů. Warriors jsou nyní na osmé příčce Západní konference a účast v předkole play off by jim neměla utéct.

Lídr soutěže Utah zaznamenal 50. výhru v sezoně, když porazil Houston 124:116 i přes absenci hlavních rozehrávačů Donovana Mitchella a Mikea Conleyho. Vyrovnaným osobním rekordem 24 bodů k tomu pomohl Georges Niang. Uspěli také lídři Východní konference z Philadelphie, kteří přehráli Detroit 118:104 a připsali si už osmou výhru za sebou. Joel Embiid táhl Sixers 29 body.

Philadelphia si udržela náskok tří výher na druhý Brooklyn, který zvítězil 125:119 nad Denverem, přestože v první půli prohrával už o 21 bodů. Postaral se o to Kevin Durant, který v posledních 21 sekundách při rozdílu skóre o jediný bod proměnil pět trestných hodů včetně jednoho za technickou chybu Nikoly Jokiče, který protestoval, že byl faulován. Celkem Durant zaznamenal 33 bodů, 11 doskoků a 7 asistencí.